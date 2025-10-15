Ciudad de España prohíbe adopción de gatos negros en Halloween: este es el motivo

La ciudad de Terrassa prohíbe la adopción de gatos negros durante Halloween para evitar actos de maltrato. AFP (JOSE LUIS ROCA/AFP)

Los gatos negros estarán fuera del proceso de adopción en la ciudad de Terrassa, España, desde el 1 de octubre hasta el 10 de noviembre. La medida busca prevenir situaciones de maltrato animal vinculadas a supersticiones o rituales relacionados con la festividad de Halloween.

Según informó el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa, cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será rechazada durante ese periodo, con el fin de “evitar situaciones de riesgo derivadas de supersticiones, ritos o usos irresponsables”.

Una medida preventiva y temporal

Las autoridades municipales aclararon que esta decisión no implica discriminación alguna hacia los animales por su color o características, sino que responde a una acción “estrictamente preventiva y temporal” ante el aumento de prácticas indebidas que suelen ocurrir en torno al 31 de octubre.

“El ayuntamiento no podía mirar hacia otro lado ante un tema tan tétrico”, explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, en declaraciones recogidas por el Diari de Terrassa. El funcionario subrayó que el objetivo principal es proteger a los animales de posibles abusos o supersticiones.

Los gatos negros han sido víctimas de supersticiones que se intensifican en Halloween.

Los gatos negros, víctimas de creencias antiguas

Durante siglos, los gatos negros han sido estigmatizados por creencias que los asocian con la mala suerte o con lo oculto. Aunque hoy se reconocen como mascotas afectuosas y sociables, cada año, durante la temporada de Halloween, diversas asociaciones de protección animal reportan casos de abandono o maltrato.

En Terrassa, se calcula que existen unos 9.800 gatos, según datos municipales. Las autoridades locales reafirmaron su compromiso con la protección de todos los animales y pidieron a la población actuar con responsabilidad durante estas fechas.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de AFP y revisada por un editor para asegurar su precisión.