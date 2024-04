El dúo Air Supply llega al país este viernes y piden a seguidores llegar al aeropuerto a recibirlo

Air Supply en Costa Rica regresa a Costa Rica tras casi 20 años. (Instagram)

El dúo australiano Air Supply llegará al país este viernes para reencontrarse con su público costarricense y la productora que los trae quiere que tenga una calurosa bienvenida desde que ponga un pie en Costa Rica.

Por eso están invitando a sus seguidores a que se lleguen al aeropuerto a recibirlos, para que los cantantes se sientan como en casa.

Graham Russell y Russell Hitchcock estarán llegando a eso de la 1:13 p.m., acompañados de su equipo de trabajo, conformado por 12 personas.

Ellos son los que hicieron famosos en el época de los ochentas temas como: “Lost in Love”, “Every Woman in the World” y “Making Love Out Of Nothing At All”, entre otros, los cuales aún siguen sonando.

Air Supply se presentará este sábado 27 de abril, a las 8 p.m., en anfiteatro de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Según anunció la productora Arceyut Producciones, las puertas del recinto se abrirán a partir de las 5 p.m.

Antes de ellos, estará en el escenario la Orquesta Filarmónica, la cual empezará tocar a las 6:30 p.m., para que no se pierda ni un solo detalle del evento.

La productora contó que los australianos no son de pedir muchos detalles para su camerino, pero que no les puede faltar algunas frutas para un batido especial que se hacen.

Entre sus peticiones está tener exprimidores para hacer batidos detox o caseros y que les tengan pepino, piña, manzanas, zanahoria y perejil.

También solicitaron algunas bebidas alcohólicas y que en sus dos camerinos tengas arreglos de flores.

La última vez que Air Supply dio un concierto en Costa Rica fue hace casi 20 años, en el 2006. Si no tiene su entrada aún quedan algunas disponibles por medio de la página www.publitickets.com.