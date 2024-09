El emotivo encuentro de Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, con niñita nicaragüense en Costa Rica

Sheynnis Palacios muy emocionada con la niñita Sofía Roiz, una nicaragüense de 11 años que llegó a conocerla. (Jorge Navarro para La Nacion )

Una niña nicaragüense de 11 años conmovió a la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, este lunes en un emotivo momento que se vivió posterior a la conferencia de prensa del Miss Universo Costa Rica 2024, que se realizará este martes a las 8 p.m., y se transmitirá por canal Opa!, que es el 38.

Tras finalizar la actividad que reunió a pocos periodistas e invitados en un hotel de Escazú, la niña se acercó a Sheynnis, la abrazó fuertemente y comenzó a llorar, haciéndole un puño el corazón a la modelo a quien también se le escaparon unas lágrimas.

LEA MÁS: Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, llega a Costa Rica para una cita muy especial

Sofía Roiz fue la menor que llegó al encuentro con la reina universal acompañada con su mamá, luego de que un amigo de la familia le consiguiera la oportunidad de estar en el evento, para que conociera a Sheynnis y le dijera lo mucho que la admiraba.

La niña abrazó a la reina con tal fuerza que ella no se resistió y reconoció cuánto le reconfortaba el alma sentir ese abrazo, que indudablemente la recargó de energía a pocos meses de entregar su corona a una nueva reina.

“Me va a hacer llorar a mí. Aquí estás y me estás conociendo y esto es muy hermoso para mí. No sabes cuánta energía me estás dando en estos momentos para continuar haciendo lo que has visto durante todo este tiempo. Gracias por estar aquí”, le dijo Palacios a la emocionada niña, quien no dejaba de abrazarla y observarla.

“¡Qué lindo es conocerte!”, agregó la actual miss Universo, quien está en el país porque participará este martes en la coronación de la nueva Miss Universo Costa Rica, la primera que se elige bajo el canal ¡Opa! como nuevo organizador.

El emotivo encuentro de Sheynnis Palacios con una niña nicaragüense

LEA MÁS: Sheynnis Palacios mostró al hombre que le robó el corazón

Sheynnis piropeó el nombre de Sofi, le preguntó qué quería ser de grande y su compatriota le respondió que diseñadora gráfica. “Serás la mejor”, le dijo Sheynnis a la menor.

Roiz le entregó a Palacios un mensaje que le escribió en una hoja blanca donde le puso “Sheynnis, te quiero”. La miss pidió a la niñita firmarle el presente, le puso la fecha y le prometió que lo conservaría con ella.

La Teja habló con Sofía tras el lindo momento y ella comentó que se vino a vivir a Costa Rica hace dos años y que admira a Sheynnis porque es una mujer fuerte, bella persona y luchadora.

“De ella me inspira su bondad y su persistencia. Es muy linda persona y es igualita a como se ve en tele. Estoy en shock”, dijo la niña acompañada de su feliz mamá.

Sheynnis Palacios está en Costa Rica para participar en la coronación de la primera Miss Universo Costa Rica, este martes. (Jorge Navarro para La Nacion )

LEA MÁS: Sheynnis Palacios confiesa que algo que hay en Costa Rica le emociona más que en cualquier lugar

Según Sofi, lo que ella quería era que Sheynnis supiera el gran cariño y admiración que le tiene.