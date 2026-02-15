El emotivo mensaje de Vica Andrade a su fallecido esposo Memo del Bosque

Vica Andrade estuvo casada con el productor mexicano Memo del Bosque. (Facebook Vica Andrade/Facebook)

En una fecha cargada de sentimiento, la expresentadora costarricense Vica Andrade recordó con profundo amor a su esposo, el productor mexicano Memo del Bosque, por el motivo de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, la exmodelo compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores por la sinceridad y la esperanza que transmite.

“Feliz cumpleaños al cielo, mi amor. Tu vida, tu amor y tu historia siguen aquí. Tu legado permanece en quienes te conocimos de verdad”, escribió Andrade junto a un video en el que se recopilan diversas imágenes del productor en distintos momentos de su vida familiar y profesional.

En las escenas se le observa rodeado de seres queridos, sonriendo y disfrutando, reflejando la huella que dejó en quienes lo acompañaron.

Memo del Bosque, reconocido por su trayectoria en Televisa, falleció el 7 de abril de 2025, a los 64 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, específicamente un linfoma de Hodgkin. Su partida marcó profundamente a su familia y al medio artístico.

Con este homenaje, Vica Andrade no solo celebró su cumpleaños, sino que reafirmó que su recuerdo permanece vivo, sostenido por el amor, la gratitud y la promesa de un reencuentro.