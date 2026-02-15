Farándula

El emotivo mensaje de Vica Andrade a su fallecido esposo Memo del Bosque

Vica Andrade compartió un emotivo mensaje en honor a su esposo Memo del Bosque

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Vica Andrade ante la muerte de su esposo Memo del Bosque
Vica Andrade estuvo casada con el productor mexicano Memo del Bosque. (Facebook Vica Andrade/Facebook)

En una fecha cargada de sentimiento, la expresentadora costarricense Vica Andrade recordó con profundo amor a su esposo, el productor mexicano Memo del Bosque, por el motivo de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, la exmodelo compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores por la sinceridad y la esperanza que transmite.

LEA MÁS: Vica Andrade habló por primera vez de la muerte de Memo del Bosque: “Aguantó demasiado”

“Feliz cumpleaños al cielo, mi amor. Tu vida, tu amor y tu historia siguen aquí. Tu legado permanece en quienes te conocimos de verdad”, escribió Andrade junto a un video en el que se recopilan diversas imágenes del productor en distintos momentos de su vida familiar y profesional.

Vica Andrade recordó con amor a Memo del Bosque

En las escenas se le observa rodeado de seres queridos, sonriendo y disfrutando, reflejando la huella que dejó en quienes lo acompañaron.

LEA MÁS: Vica Andrade se refugia en uno de los rincones más lindos de Costa Rica en medio de su duelo

Memo del Bosque, reconocido por su trayectoria en Televisa, falleció el 7 de abril de 2025, a los 64 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, específicamente un linfoma de Hodgkin. Su partida marcó profundamente a su familia y al medio artístico.

Con este homenaje, Vica Andrade no solo celebró su cumpleaños, sino que reafirmó que su recuerdo permanece vivo, sostenido por el amor, la gratitud y la promesa de un reencuentro.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vica AndradeMemo del Bosqueesposo Vica AndradeTelevisa, México
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.