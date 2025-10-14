Vica Andrade se refugia en uno de los rincones más lindos de Costa Rica en medio de su duelo

Vica Andrade, expresentadora de televisión y esposa del fallecido Memo del Bosque, sigue en Costa Rica. (redes/Instagram)

Vica Andrade sigue en Costa Rica y se refugia en uno de los rincones más bellos del país en medio de su duelo.

La expresentadora de televisión recién sufrió la pérdida de su madre y de su esposo, el empresario mexicano Memo del Bosque.

La exmodelo costarricense está en el sector de La Fortuna, de San Carlos, donde dice estar maravillada de tener ese contecto con la naturaleza.

En su cuenta de Instagram publicó varias historias en las que mostró bellos paisajes, ríos de agua clara y el impresionante volcán Arenal completamente despejado.

Sanando el alma

Vica Andrade compartió en sus redes que está en La Fortuna de San Carlos. (redes/Instagram)

“Costa Rica me sanas”, escribió en una de las fotos que compartió donde se le ve muy feliz pese al dolor que la embarga por dentro.

Doña María Elena Solís Vargas, su madre, falleció a sus 90 años el pasado 29 de setiembre y su esposo, padre de tres de sus hijos, murió el 7 de abril tras luchar contra un agresivo cáncer llamado linfoma de Hodgkin, que afecta el sistema linfático, el cual le diagnosticaron en 2017.

