Vica Andrade contó el milagro que vivió al despedir a su madre

Vica Andrade y su madre María Elena Solís Vargas, quien falleció a sus 90 años. (redes/Instagram)

Vica Andrade despidió este martes a su señora madre María Elena Solís Vargas, quien falleció a sus 90 años.

La expresentadora tica compartió en su cuenta de Instagram varias fotos de su funeral, así como de lindos recuerdos que guarda de su mamá.

Vica Andrade compartió imágenes del funeral de su madre María Elena Solís Vargas. (redes/Instagram)

La oriunda de Palmares, de Alajuela, además reveló cuál es su “milagro” en medio de la tristeza.

“A veces, el milagro no es dejar de sentir tristeza... sino encontrar a Jesús en medio de ella”, publicó después de sepultar a su mamá en Zaragoza, de Palmares.

María Elena Solís Vargas, mamá de Vica Andrade, murió este lunes 29 de setiembre. (redes/Instagram)

Vica además compartió una fotografía del féretro que tenía una foto de su madre.

“Mi mamita preciosa descansa en paz en los brazos del Señor”, escribió en la imagen.

Además, compartió otra bonita imagen de doña María Elena junto con su fallecido esposo Memo Del Bosque, quien murió hace cinco meses.