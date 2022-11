Él es Ares, el cantante urbano de Parrita que sí se fija en el contenido de sus letras

Un joven cantante vecino de Parrita, en Puntarenas, poco a poco se abre campo en el mundo de la música en nuestro país, con la diferencia de que a él sí le importa el contenido de sus canciones, más que solamente hacerse viral.

Hablamos de Víctor Arias o mejor conocido como Ares, quien desde los 14 años empezó a cantar, pero todavía sigue sintiendo la misma emoción que en aquel entonces.

Ares quiere incluir mucha naturaleza en sus videos. Cortesía.

El artista lanzó recientemente su tema Déjame volar, una pieza que se puede incluir en el género urbano, pero también tiene su lado cortavenas.

Ares tiene apenas 22 años, pero ya tiene sus metas y sueños más que claros y está luchando para que se cumplan pronto.

-¿Cómo nace Déjame volar?

Nace un día que estaba escuchando un instrumental que me pasó mi productor y se me vino a la mente una situación que pasa mucha gente, que quiere dejar a alguien, pero la otra persona no lo quiere dejar ir. Es como queriendo alejarse en buenos términos sin necesidad a que llegue el momento en que todo se ponga mal, la hice pensando en que mucha gente se pueda sentir identificado con la letra de la canción.

-¿Usted se siente identificado?

No lo hice basado en experiencia propia, sino en situaciones que he visto, gente cercana a mí que ha vivido situaciones similares.

Ares tiene como representante a la bella de Andre. Cortesía.

-Y esa gente que le dice, ¿por qué se mete en relaciones tan tóxicas?

Considero que la costumbre es peligrosa, porque se entra en una zona de confort, que el hecho de empezar desde cero te amoriza. Varias personas me han contado que se sintieron identificadas porque a ellas también les ha pasado.

-¿Cuánto ha crecido en este tiempo de carrera que lleva?

Bastante, me he dedicado a desarrollar el aspecto de composición, de trabajar temas a fondo, perfeccionando los detalles y aparte de eso, tratando de hacer música con un poco más de sentido y de contenido, que yo considero que hace falta. Claro que disfruto hacer música para la discoteca y para la fiesta, pero también hace falta letra para complementar el arte.

-Es importante que el artista no pierda ese lado...

Exacto, no hay necesidad de perder la esencia de la música, porque ahora esté de moda otro tipo de cosas, yo trato de mantenerme versátil en eso, que tenga contenido, pero también puede ser un reguetón para el verano.

Ares desde los 14 años está metido en la música. Cortesía.

-¿Cuáles son las metas a corto plazo que se ha trazado?

Continuar haciendo música, pronto voy a sacar una colaboración con un artista tico más reconocido y la meta es llegar a más personas y que la gente me empiece a conocer más.

Tenemos una idea, que es hacer música y promocionar lugares turísticos de nuestro país, si vos ves el video, lo fuimos a hacer allá por el volcán Arenal y quedó muy bien, porque me hace gracia que tiene que venir un youtuber mexicano (Luisito Comunica) a recordarnos lo bello que es el país.

-Es que hasta que da gusto ver un video con naturaleza incluida...

Claro, tenemos la idea de que eso pueda ser un gancho para que la gente, aparte de disfrutar la música, disfrute ir al país, que vea la represa del Arenal y recuerde que ahí grabamos esta canción. Conté con el apoyo de mi representante y la verdad quedamos muy satisfechos con el resultado.

-¿Ya vive de la música?

Ahorita cuesta, sí vamos generando mucho con los eventos, pero todavía no al cien por ciento para vivir de eso. Esa es la principal meta que tengo a corto plazo.