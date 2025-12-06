Farándula

Él es el ganador de La dulce vida, el programa de humor de Repretel y Norval Calvo

Ganador se enfrentó a sus otros dos contrincantes en una ronda final de chistes; triunfo fue por votación del público

Por Manuel Herrera

Costa Rica ya tiene a su mejor nuevo humorista. Se trata de Argenis Matarrita, quien resultó el ganador de la tercera temporada de La dulce vida.

El programa de Repretel y Norval Calvo llegó a su final este viernes por canal 6 y el ganador fue elegido tras dos rondas decisorias.

Argenis Matarrita ganó La dulce vida. (Captura/Captura)

Estas lágrimas son de felicidad, sacrificio; hice mucho sacrificio para estar acá. Quiero agradecer a Dios, a mi familia y a mis amigos que sacaron ese tiempo para votar por mí”, mencionó Argenis tras conocer el resultado.

La elección del ganador fue por medio del voto del público.

Argenis Matarrita lloró tras conocer su triunfo. (Captura/Captura)

El segundo lugar del programa fue para Christian Barquero y el tercer lugar lo consiguió Óscar Estrada. Ellos recibieron como premio 15 mil dólares, 10 mil dólares y 5 mil dólares, respectivamente.

Con trayectoria

Argenis Matarrita, de 27 años, no es un desconocido en la escena del humor nacional. El guanacasteco es parte del programa de humor de Omega Estéreo, “El Manicomio de la risa”.

Argenis hace imitaciones como las de Roy Solano, Víctor Carvajal, Rodolfo Piza, el Cañero, Cristian Lagos, el director técnico Johnny Chaves, Bismarck Méndez y Frederick Fallas.

