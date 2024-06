El esposo de Karina Campos está chivísima por una situación que están pasando

Mauricio Ulate contó la situación en redes.

El esposo de la influencer Karina Campos, Mauricio Ulate, explotó en redes sociales al vivir una terrible situación con la construcción de su nueva casita.

Para nadie es un secreto que la pareja desde hace meses viene levantando su casita, la cual ya está por terminar; sin embargo, le faltan algunos detalles.

Ulate le contó a sus seguidores que le quedaron mal con algún procedimiento de la construcción.

“Mae, estoy tan cansado de las empresas que no cumplen con lo negociado. La industria de la construcción y acabados tiene tanto por mejorar; le falta madurar, y no generalizo. Tengo contados los proveedores que no me han quedado mal en este proceso”, detalló Mau.

Mauricio Ulate contó los problemas que ha tenido. captura

El también creador de contenido dijo que ojalá las empresas fueran responsables como él, que cumple y entrega todo a tiempo.

Además, dijo que necesitaba decirlo para que ninguna otra persona pase la situación que él está viviendo.