Esposo de Karina Campos reveló que ha pasado varias situaciones vergonzosas frente a sus vecinos

Mauricio Ulate confesó que ha pasado por momentos vergonzosos.

Mauricio Ulate, esposo de la influencer Karina Campos, dejó impactados a sus seguidores después de lo que contó en redes sociales.

Esta popular pareja evidenció, por medio de sus redes sociales, que ya iniciaron uno de los proyectos más importantes de sus vidas, la construcción de su casita.

El joven contó que estaba muy motivado por la construcción, pero una de las cosas que más está esperando y deseando es el garaje, ya que contó que en el lugar donde actualmente viven le toca parquear a 200 metros de la casa.

“Llevó años parqueando a 200, 300 metros de la casa, porque solo tenemos un garaje. La verdad no sé cuántas lluvias me he pegado, carreras, sol, la gente me ve caminando hacia el parqueo, hasta en bóxer y pantuflas, he ido”, expresó.

LEA MÁS: ¿Está embarazada Karina Campos? Esto dijo la influencer

La linda pareja inició la construcción de su nidito de amor a finales de agosto.

Ambos tienen más de siete años de estar juntos y un año y medio de casados, la pareja ha dejado claro que antes de pensar en tener hijos, quieren hacer otros proyectos realidad.