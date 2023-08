¿Está embarazada Karina Campos? Esto dijo la influencer

Karina Campos le respondió a un seguidor bastante curioso. Instagram

La influencer Karina Campos sorprendió a varios de sus seguidores con la respuesta que dio en Instagram.

Para nadie es un secreto que a la macha le gusta tener mucha interacción con sus seguidores, es por esta razón que cada vez que puede juega preguntas y respuestas con sus seguidores.

Karina Campos, ante la duda, contestó. Captura

Campos, en sus historias de Instagram, dejó una cajita de preguntas, por lo que uno de sus seguidores le aprovechó para escribirle: “¿Estás embarazada? No es por el cuerpo ni nada así, solo curiosidad”. Por lo que la conocida influencer le respondió:

“No, y si estuviéramos intentando y no pidiéramos esta sería una pregunta totalmente innecesaria y dolorosa de responder. No estamos embarazados y no estamos intentando porque tenemos otros proyectos antes de pensar en hijos”.

La guapa influencer ante dudas dejó claro el tema y aprovechó para darles un consejo a sus seguidores para que no preguntaran esas cosas a las parejas ya que nunca se sabe.

Probablemente esa pregunta fue por curiosidad porque su esposo compartió una historia por medio de su cuenta de Instagram, en donde subió una foto donde ambos salen juntos abrazados y él escribió: “Te amo, sos lo mejor que me ha pasado, qué notición me diste”.

Mau Ulate, esposo de Kari, compartió la foto la cual probablemente generó dudas. Captura

Karina y su esposo celebraron 7 años de noviazgo, aunque ya son esposos. Captura

Recordemos que esta pareja se dio el sí el 5 de febrero del año pasado, en una boda de ensueño que estuvo cargada de detalles y mucho lujo.

De hecho, la linda pareja este miércoles celebró que hace siete años se hicieron novios, así lo dejaron ver en sus cuentas de Instagram.