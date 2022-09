El esposo de Marcela Negrini hizo un gran sacrificio para que ella baile en Dancing

Marcela Negrini engalanará la pista de Dancing.

En el 2014 la modelo Marcela Negrini tuvo que abandonar la competencia de baile de Dancing with the Stars por una lesión.

Ella tuvo que salirse casi recién iniciado el programa porque se quebró una costilla y se le fisuró otra y era peligroso para su salud.

La guapa orotinense regresará ocho años después a la pista para acompañar a su gran amigo Bryan Ganoza por ser una gala especial en la que cada estrella bailará con un invitado y su bailarín.

Según nos contó la guapa, para poder aceptar la invitación tuvo que hacer algunos cambios de última hora y el más sacrificado fue su esposo, Gilbert Tercero Castro, quien tuvo que tomar una decisión crucial para que ella pudiera estar en la pista este domingo.

- ¿Cómo fue que Bryan Ganoza le dijo que quería invitarla a la gala?

Primero me habían contado por ahí que me iban a invitar, pero que todavía no se sabía quién ni nada más, entonces, estaba con esa intriga.

Cuando Bryitan me llamó para bailar en la gala de tríos me sorprendí, fue como ¡Ay, qué susto!, pero le dije que sí, claro, que yo iba.

- Es decir, no le costó mucho convencerla...

No lo pensé, de una vez le dije que sí.

Marce estuvo en el programa en el 2014 y su bailarín era David Hernández. Foto: Jeffrey Zamora (JEFFREY ZAMORA R)

- ¿Había quedado con ganas de volver a la pista?

Sí, por supuesto. Yo no quería irme, pero como me tuve que ir por lo de la bendita costilla, no fue que me eliminaron sino que me retiré, entonces sí porque me estaba gustando mucho, estaba aprendiendo mucho y eso fue hace como ocho años, esto ha sido como volver a empezar.

- ¿Tuvo que hacer algunos cambios en su agenda para ensayar esta semana?

La verdad, iba para México con mi esposo, se me había olvidado y ya me había comprometido con la producción.

Mi esposo iba a ir a jugar allá y al final decidimos posponer el viaje, entonces, él no fue a jugar para quedarse conmigo, para poder acompañarme a Dancing porque me dijo que si iba no me iba a poder ver bailar. Entonces, él se sacrificó por mí.

- ¿Qué iba a ir a jugar a México?

Él juga fútbol sala con un equipo de Panamá y todos los años los invitan a un campeonato que hacen en Playa del Carmen y nosotros vamos, pero esta vez no va ir a competir.

Este año adelantaron el campeonato porque siempre lo hacen en noviembre, pero como en esas fechas es el Mundial de Catar.

- ¿Le han costado más los ensayos esta vez?

Sí, es bastante difícil, pero igual es bastante bonito. Yazheel (Acevedo) es una mujer increíble, me han ayudado, también Erick (Vásquez) y Kevin (Vera), que son los que han estado conmigo y con Bryan, y es una experiencia superlinda y aquí estoy disfrutándola al máximo, sacándole el jugo. Bueno, creo que ellos me están exprimiendo a mí, más bien.

El esposo de la modelo juega fútbol sala con un equipo panameño. Instagram

- ¿Le ha molestado la costilla en los ensayos o le ha dado algún otro dolor?

Por dicha no, el cuello fue lo que me estuvo doliendo al principio, pero por dicha ya pasó, pero no, todo superbien. Creo que se me ha facilitado (los ensayos) un poquito más que al principio.

- Entonces, ya no volvió a sufrir por culpa de la costilla que se fracturó...

No, no, por dicha que no. Todo está en su lugar y todo bien.

- ¿Qué nos puede adelantar de cómo será la coreografía, es muy sensual, muy movida..?

Es un tango y está muy bonito. Bryan tiene que escoger con cuál de las dos bailarinas se va a quedar, es algo como muy sensual, pero el final no se los voy a decir.

Marce no duró mucho en la competencia porque entre tanto ensayo se fracturó una costilla. Archivo

- ¿Cómo le ha ido con el viaje a Guápiles después de los ensayos?

Es cansado, la verdad que sí, porque son muchas horas de ensayo y tras de eso estamos remodelando la casa, entonces, es llegar a limpiar, ver a los perritos y sí termino muy tarde y al otro día hay que levantarse temprano, entonces, sí ha sido un poco ajetreado aunque la experiencia ha sido muy bonita, el ver el esfuerzo que hacen todos los bailarines y las estrellas.

- ¿A qué figuras ve en la final de esta temporada?

¡Qué complicado! Ahora me toca darle más apoyo a Brayitan y es que nosotros nos conocemos desde que él era un chiquillo e inició en el modelaje, por eso le tengo tanto cariño.

Sé que Bryan tiene mucho que dar y es uno de los favoritos del público. Kimberly (Loaiza), es que qué increíble, tengo una confusión porque siempre que los veo bailan cada vez mejor entonces me confundo más.