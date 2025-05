El galán de las pastoras volvió a hacer de las suyas en televisión nacional

Hermas André Martínez se roba miradas. (Hermas André Martínez/captura)

Hermas André Martínez, más conocido como “el galán de las pastoras”, volvió a robarse la atención en televisión nacional.

Esta vez fue durante su participación en el programa Buen Día, donde habló y compartió consejos de plantas decorativas para el baño.

LEA MÁS: Sexi vendedor de pastoras en Heredia enloquece a cientos de ticas

Por medio de su cuenta de Facebook, el programa compartió que lo tenían como invitado y los comentarios no se hicieron esperar.

“Yo lo quiero en mi baño”, “Yo sigo a Vivero Zamorano en Instagram, hace mucho porque me encantan las plantas y también el dueño del vivero, con mucho respeto”, “¿Y él no está a la venta? Yo me lo traigo para mi jardín”, “Tan divino”, “Hay que visitar el vivero”, es parte de los comentarios que dejan las señoras.

LEA MÁS: El guapo de las pastoras fue flechado por modelo

Martínez estuvo en Teletica. (teletica /teletica)

Recordemos que fue en el 2018, cuando el joven publicista, se convirtió en toda una figura viral al posicionar las pastoras del vivero, el cual es propiedad de su familia.

Hermas André Martínez (Hermas André Martínez/captura)

Muchas personas se apuntan a escucharlo, aunque no sepan nada de plantas o ni siquiera les guste la jardinería. ¿La razón? El carisma y encanto de este joven que siempre deja a más de una suspirando con su simpatía y elegancia.