El hijo menor de Nancy Dobles hizo llorar a su famosa y risueña mamá

Gabriel Drew Dobles es el hijo menor de Nancy Dobles. El muchacho tiene 16 años. (Albert Marín.)

Gabriel Drew Dobles, el hijo menor de Nancy Dobles, hizo que a su mamá se le salieran las lágrimas tras hablar de ella en una conversación que tuvo con La Teja.

El joven, de 16 años, acompañó a su famosa y risueña mamita el jueves pasado a la apertura en el país del restaurante coreano BBQ Chicken, en Escazú Village, y en media conversación con este medio emocionó más de la cuenta a la presentadora de canal 7.

Gabri, así le dice Nancy, estaba hablando de cómo fue para él crecer con una mamá tan popular y conocida en el país; pero sus palabras conmovieron a la querida porteña.

“Mi mamá es mi mamá, y sí, es la persona que uno ve en televisión, pero yo no veo ninguna diferencia (en haber crecido con alguien tan famoso). La sonrisa que ella siempre tiene es genuina hasta en la tele y es exactamente la misma que tiene con nosotros”, afirmó el joven.

Con el “nosotros” Gabriel se refirió a él y a su hermano Daniel Drew Dobles, de 20 años. Ambos son hijos de Nancy y su exesposo Daniel Drew, con quien la presentadora de Buen día estuvo casada entre el 2002 y el 2011.

Las palabras de su hijo conmovieron a Nancy, quien tuvo que echar mano de una servilleta para secarse las lágrimas que, de no atajarlas a tiempo, habrían escurrido por sus mejillas.

Pero el colegial no se quedó ahí. También aseguró que le encanta estar con ella y acompañarla a actividades o compromisos personales siempre que pueda, pues se considera nada más y nada menos que su guardaespaldas.

“Salir con mi mamá es muy lindo. A mí me gusta considerarme como medio guardaespaldas, medio fotógrafo… porque sí pasa mucho que le llegan a pedir fotos y me piden que se las tome y ahí siempre estoy yo para tomarlas”, agregó el joven.

Nancy Dobles junto a sus hijos Daniel (izq.) y Gabriel Drew Dobles. (Instagram)

Su novia, Ignacio Santos, la familia

Respecto a cómo le ha ido a él en el tema del amor, tomando en cuenta que su mamá es una de las principales figuras de la televisión nacional, Gabri dijo que la dinámica de su familia es algo de lo que más le gusta.

“Mi mamá quiere mucho a mi novia y mi novia a ella, y no es que hay ese cariño por la persona que es mi mamá en la tele, sino porque ella es muy chineadora, muy linda y atenta”, agregó.

En cuanto a la relación que tiene su mamá con el director de Telenoticias, Ignacio Santos, el muchacho no cambió de opinión.

“La dinámica entre todos nosotros es muy linda”, enfatizó.

Otra de las preguntas que respondió a La Teja el joven es si en algún momento ha considerado seguirle los pasos a Nancy en la televisión y fue claro en que no tiene interés en eso.

“No me interesa mucho. No es que no lo respete, porque es un trabajo muy difícil y requiere de algo que no se tiene que entrenar sino es de cómo uno nace. Me asusta un poco saber que tanta gente me vea”, refirió el menor de los hermanos Drew.

Él está enfocado en terminar su colegio y ya le pone mente a qué estudiar. Por ahora dice que anda con la idea de ser ingeniero agrícola. “Pero estoy siempre abierto a aprender y ver algo nuevo”, remató.

El camino que sí siguió de su mamá es el que tiene que ver con el ejercicio, la salud y acondicionamiento físico. Ahí no le perdió el hilo a Nancy.

“Siempre quiero ser la versión más fuerte y mejor de mí mismo y tratar de dar todo lo mío, porque me apasiona mucho entrenar en el gimnasio”, remató.