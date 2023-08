Mamá de Nancy Dobles se robó el show en el especial del Día de la Madre en Buen Día

Yadira Morales mejor conocida como Big Mama, estuvo de invitada en Buen Día y se robó el show. Instagram

La mamá de la guapa presentadora Nancy Dobles dejó sorprendidos a los espectadores del programa Buen Día.

Para celebrar el Día de la Madre en el programa hicieron un especial, donde varias mamitas de los colaboradores de canal 7 estuvieron de invitadas, ahí estuvo la mamá de Nancy, Yadira Morales, mejor conocida como Big Mama.

En una parte del programa pusieron a jugar a las mamás con sus hijos para ver cuánto las conocían, mientras Randall Salazar, hacía preguntas a las participantes ellas escribían sus respuestas en un papel.

Big Mama y Dobles fueron las primeras en participar, a ellas les correspondió la pregunta: ¿Cuál es la bebida preferida de Big Mamma? a lo que Thais respondió: “Fresco de chan”, la señora reventó la risa y Nancy contestó: “El whisky”.

Tuvieron que responder otra de las preguntas que decía: ¿Cómo se llama el primer novio de sus mamás?, a lo que Dobles escribió: “Tavo”, pero Randall al ver el papel de la señora vio que puso: “Fernando” inmediatamente dijo que renunciaba.

Nancy la expusó y expresó: “Ese es mi padre, pero no fue el primero, no mienta. Bueno pueden ser unos gemelos pero no me acuerdo cual de los dos”.

Morales se quedó con cara de sorprendida por lo que dijo Nancy y añadió: “Dicen que la bocona para hablar soy yo, y es ella”.