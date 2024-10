El impactante viaje de Lussania Víquez: Lecciones de vida tras su lucha contra el cáncer detectado a los 26 años

Lussania Víquez confesó que vivió momento muy complicados con el cáncer de mama. (Instagram)

Lussania Víquez abrió su corazón al hablar sobre su experiencia con el cáncer de mama, diagnosticada a los 26 años, y cómo esa dura batalla la llevó a una nueva perspectiva sobre la vida.

“¿Quién se iba a imaginar que iba a tener un cáncer de mama con 26 años?, con un estilo de vida saludable, sin ningún tipo de herencia de por medio. Pero sí, me pegué la lotería y bingo, fue un proceso largo”, comentó la colocha en su cuenta de Instagram.

La presentadora de Informe 11, detalló que a ella la operaron, recibió 16 quimioterapias con las cuales se le cayó todo el pelo, las uñas, las pestañas, además recibió 33 sesiones y un tratamiento anti hormonal durante 5 años.

“Lejos de hablar todo lo que implicó en cáncer como tal, quiero decirles el efecto que tuvo en mí. Irónicamente, fue una de mis pruebas de vida más duras que he vivido, pero me ha hecho una mujer fuerte, me hizo conocer a Dios de una manera inescrutable”, comentó.

La guapa mamá dijo que ahora ella valora más las cosas sencillas.

“Ahora valoro más todo, absolutamente todo, el poder respirar, cada rayito de sol, lo valoro desde el alma, desde el corazón. Es lindo pensar que una prueba de vida se convirtió en una gran bendición como en este caso.

Lussi dijo que hoy estaba sana y feliz y esa fue la manera en la que Dios la tocó.