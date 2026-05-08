El inesperado invitado internacional que acompañará a Laura Fernández en su investidura

El Traspaso de Poderes se lleva acabo en el Estadio Nacional. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El actor mexicano Eduardo Verástegui se encuentra en Costa Rica como uno de los invitados especiales a las actividades del Traspaso de Poderes, en el que Laura Fernández asumirá la Presidencia de la República.

El artista, reconocido por su carrera en la actuación y por compartir abiertamente su fe católica, reveló en sus redes sociales que participó este jueves en la cena oficial organizada por el presidente saliente Rodrigo Chaves, como parte de la agenda previa a la ceremonia de investidura.

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Verástegui también confirmó que estará presente en la toma de posesión de Fernández y adelantó uno de los momentos más simbólicos que compartirá con la nueva mandataria.

“El sábado iremos a misa con la presidenta Laura para pedirle a Dios sabiduría, fortaleza y guía para encomendar al pueblo de Costa Rica bajo la protección de Nuestra Señora de los Ángeles”, escribió en sus plataformas.

El actor mexicano Eduardo Verástegui está en Costa Rica tras ser invitado al Traspaso de Poderes. (redes/Instagram)

El mexicano agregó además un mensaje de bendición para el país y la región: “Que Dios bendiga a Costa Rica y a toda Hispanoamérica”.

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La presencia de Verástegui no ha pasado desapercibida, especialmente por su cercanía con temas de fe y valores conservadores, lo que ha generado reacciones entre sus seguidores y los costarricenses que se sorprendieron al verlo participar en este momento histórico para el país.