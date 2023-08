El locutor Alex Alvarado le tiró con todo a Mauricio Hoffmann y Majo Ulate por llevar a Diego Bravo a juicio

Alex Alvarado dio su opinión en su cuenta de Instagram.

El locutor y creador de contenido, Alex Alvarado, metió la cuchara en el caso de Mauricio Hoffmann y su novia Majo Ulate, quienes demandaron al influencer Diego Bravo por supuesta difamación.

Alvarado es conocido por hacer videos de diferentes temas, donde le pone un poquito de picor al asunto, fue por esta razón que no se aguantó las ganas en dar su punto de vista del mediático caso en su cuenta de Instagram.

Alex Alvarado habló sobre el caso de los famositicos

El creador de contenido compartió un video donde opina que eso ya es un tema añejo, pero además agregó: “¿Cómo es posible llevar a juicio algo como esto? Habiendo tantos casos legales importantes en nuestro país,¿Cuánta plata le cuesta le cuesta al país?, que el juez, fiscal, abogado, que aquí, que allá, es increíble, tan fácil que era de repente disculparse, pero no, va a llegar a juicio, con tantos asesinatos y violaciones, habiendo un sinfín de problemas importantes y tener que centrar recursos en tremenda tontería”.

Alex además añadió que Hoffmann es figura pública porque toda la vida ha salido en la televisión nacional, se ha casado y divorciado públicamente, y que por su lado Ulate es creadora de contenido que vive bajo el ojo público.

“Si no quieren que les digan nada, menciones, que no hablen de ellos, deberían cambiar sus profesiones, trabajar en otras cosas, irse a otro país, irse a una bodega, no sé mae, ¿por qué les dan tanta importancia?, lo más increíble es que van a llegar a juicio”, expresó.

El martes de esta semana el influencer Diego Bravo se vio las caras con Mauricio Hoffmann y María José Ulate en una audiencia conciliatoria, después de que la pareja interpusiera una demanda contra Bravo por el delito de difamación; sin embargo, como no llegaron a un acuerdo por ambas partes, el caso se elevó a juicio, razón por la cual el Tribunal fijó el juicio para el 13 de setiembre de este 2023.