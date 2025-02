El nuevo periodista de Teletica es un fiebre de la aviación y llegó de la competencia

Sebastián Durango es un gran apasionado de todo lo que tenga que ver con el mundo de la aviación. Fotografía: Cortesía Sebastián Durango. (Cortesía/Cortesía)

El fichaje más reciente de Teletica provino de la competencia, es un gran fiebre de la aviación y por sus venas también corre sangre colombiana.

Sebastián Durango Rivera, de 25 años, comenzó a trabajar en canal 7 esta semana, tras ser fichado para integrar el equipo de reporteros del programa Más que noticias.

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado explica lo que hará tras llegada de nuevo periodista a Más que noticias

Durango “aterrizó” en Teletica procedente de Multimedios canal 8, empresa en la que trabajó en proyectos como el extinto Divas, pero divinas y Alerta 8.

El vecino de Heredia se declara apasionado por la noticia, estar cerca de la gente, pasar tiempo en familia, salir con sus amigos, mejenguear y ver aviones en el aire o en la tierra, según lo destacó en una entrevista con La Teja.

¿De dónde viene ese gusto por la aviación?

Mi papá es piloto, no lo ejerce por un problema en el ojo, pero es piloto, y en la casa siempre se habló de aviones. Mi pasatiempo favorito es ver aviones, buscar atardeceres, pasar metido en hangares. Es fascinante ese tema para mí.

Sebastián Durango empezó a ganar terreno como periodista deportivo, pero Dios lo fue llevando por otros rumbos del Periodismo. Fotografía: Cortesía Sebastián Durango. (Cortesía/Cortesía)

¿Y nunca le pasó por la mente estudiar para ser piloto o algo relacionado con eso?

Me faltan dos cursos para terminar mi licenciatura en Producción Audiovisual, y después de eso he venido pensando que me voy a lanzar (a estudiar aviación). Me han llamado varias escuelas (de pilotos) porque es un gremio cercano a la familia y tengo muchos contactos y la idea es terminar la licenciatura y estudiar para ser piloto.

LEA MÁS: Teletica le arrebata otro periodista a Multimedios y anuncia cambios en Más que noticias

¿Entonces usted tenía claro que quería ser periodista?

Desde pequeño, sí. A los 16 años me hice una página de Facebook con otro colega, que se llama Carlos Serrano (actualmente en Repretel) y ahí conversábamos de deportes. Todavía estaba en el colegio en esos tiempos y en los ratos libres en vez de irme a jugar con mis compañeros me quedaba preparando el programa.

¿Cómo fueron sus inicios?

Mis primeras experiencias fueron hablando de deportes en esa página, después pasé a temas de entretenimiento en Divas, pero divinas, en Multimedios, donde hice mi práctica profesional. Estuve un año en Divas y de ahí pasé a Alerta 8, un programa que fue creado por Oswaldo Alvarado (falleció por covid-19 el 9 de mayo del 2021). Él les dijo a los jefes y a quienes estaban a cargo del canal que me tomaran de cuenta como periodista para ese proyecto y ahí trabajé durante cuatro años.

Empezó en deportes, pasó a entretenimiento y después a sucesos… ¿cómo vivió esos cambios?

Fue drástico, pero como periodista hay que saber hacer de todo un poco. Hay que acomodarse a la oportunidad que surja. Nunca me imaginé en un programa de entretenimiento ni en uno de sucesos pero así se dio, ahora integro un espacio sumamente positivo (Más que noticias). Estoy seguro y convencido de que Dios me ha posicionado en estos espacios y solo he seguido Su Voluntad.

Sebastián Durango también lleva sangre colombiana ya que su papá nació en el país cafetero. Fotografía: Cortesía Sebastián Durango. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: A Diana Vásquez, nueva periodista de Teletica, le tocará esperar para su debut en canal 7

¿Cómo se le abre la puerta en Teletica?

Recibí un mensaje de Juan Carlos Zumbado hace como un mes. Él me escribió y me dijo que me había observado, que había visto mi experiencia y currículo y que estaba interesado. Conversamos y después comenzamos con todo el proceso de selección, que tardó dos semanas, y el viernes pasado (el 14 de febrero) se hizo todo oficial con la empresa.

De negocios: El cumiche: Solidario: Como su papá no pudo trabajar como piloto hizo un negocio familiar de venta de repuestos que es administrado por su mamá. Sebas es el menor de dos hermanos. El otro es ingeniero en sistemas y le lleva un año; es decir, tiene 26. Junto con un grupo de amigos tiene un proyecto social con el que entregan víveres a personas de escasos recursos en cualquier época del año.

¿Qué representa esta oportunidad?

Es una bendición de Dios, algo que siempre soñé. Desde pequeño observo Teletica y sabía que se me iba a dar en algún momento la oportunidad ahí, pero no creí que fuera tan rápido, porque tengo 25 años y hace pocos años salí de la universidad y soy un periodista en proceso. Estoy muy feliz, aunque sí nervioso.

¿Por qué tiene nervios?

Porque vengo de un corte sucesero, de estar en las noticias de última hora y ahora es contar una historia y narrar un hecho diferente al que estaba acostumbrado. Fueron cuatro años de estar rodeado de Bomberos, Cruz Roja, Policía, autoridades en general.

Sebastián Durango junto a sus papás y su hermano mayor. Fotografía: Cortesía Sebastián Durango. (Cortesía/Cortesía)

¿De cuál parentesco es su sangre colombiana?

Mi papá es de nacionalidad colombiana, pero yo nací aquí, en San José.

LEA MÁS: Periodista de Teletica renunció para ir a trabajar a la empresa que le dio de comer de niño

¿Y qué tiene Sebastián de colombiano?

Carisma, amabilidad y mucha alegría. La gente está acostumbrada a ver al Sebastián serio en la pantalla, pero soy muy alegre, feliz y todo eso lo traigo de mi familia colombiana que, solamente, acercarse a ellos es algarabía, felicidad. No digo que los ticos no seamos así, pero los colombianos, considero, dan esa cercanía con las personas y eso lo tiene Sebastián.