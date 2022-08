El otro domingo no habrá Dancing with the Stars y aquí le contamos por qué

El Mambo y Yessenia fueron una de las primeras parejas en participar en esta gala del domingo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La producción de Dancing with the Stars anunció este domingo que la próxima semana no habrá programa.

La décima gala será hasta el 4 de setiembre, así que habrá más tiempo para apoyar a su pareja favorita.

La razón por la que no habrá programa es porque el domingo 28 de agosto es la gran final del Mundial Femenino Sub-20, a las 8 p. m. en el estadio Nacional y el partido será transmitido por canal 7.

La gran final de Dancing será el último domingo de setiembre. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Así que tendrá estas dos próximas semanas para ingresar a Teletica.com para votar por su pareja favorita.

Esta temporada además habrá una gala de más, por lo que la gran final del programa de meneos será el 25 de setiembre.