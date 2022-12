El recuento de los daños: 2022, un año que Keyla Sánchez nunca olvidará

Keyla Sánchez terminó el año chinameando, aunque el 2022 fue muy duro para ella. (Rafael Pacheco Granados)

Desde que apareció en televisión en el 2013, en el programa El Garaje, del desaparecido canal 9, Keyla Sánchez supo cómo ganarse un lugar en el corazón de muchas personas que veían en la simpática y apuntada ramonense una figura con capacidad para comerse al mundo.

Ella no decepcionó y en poco tiempo se convirtió en una de las mujeres más admiradas y seguidas en el país.

Su llegada a Teletica en el 2017, luego de un paso fugaz por los toros del 6, y posteriormente su participación en Dancing with the Stars en el 2019, la terminaron de consolidar como la reina de Instagram y de la pantalla chica.

Sin embargo, este 2022 fue un año que sin duda la bella presentadora nunca olvidará.

El choque sufrido con su chuzo, marca Chevrolet Tahoe, valorado en 60 millones de colones, contra una casetilla del peaje de Ciudad Colón (ruta 27) el 30 de marzo, luego de ver un partido de la Selección con un grupo de amigos, le cambió la vida por completo.

Esa admiración se transformó en críticas, burlas y un sinfín de situaciones negativas que la rodearon durante muchos meses.

La noticia del percance en un principio causó mucha preocupación entre todas las personas que la seguían. Pero, conforme fue surgiendo información, la situación cambiaba.

Varios videos compartidos en redes sociales por el grupo de amigos con el que Keyla estuvo esa noche, revelaban que en la fiesta hubo alcohol y daban a entender que ella se había pasado de tragos.

En redes sociales también se viralizaron algunos videos posteriores al choque, grabados por las personas que estaban trabajando en el peaje y en los que se veía a Keyla en muy malas condiciones tras el percance. Luego de unos días, esas personas fueron despedidas por la Concesionaria Ruta 27.

Afortunadamente para ella, aunque fue un bombazo, solamente sufrió una fractura en el fémur de su pierna derecha y algunos raspones, aunque ya la mirada de los medios y del público en general estaba en otro lado.

Al consultar al Ministerio de Transporte (MOPT) por el parte del accidente y la alcoholemia que le hicieron a Sánchez, respondieron lo siguiente: “Actualmente se está en el proceso de elaboración y remisión del informe a las autoridades judiciales que son las competentes en este caso. El informe será remitido a la Fiscalía de Pavas, vía plataforma digital de COSEVI”.

Al parecer, hubo varias irregularidades a la hora levantar el parte oficial y por eso, días después, la Fiscalía de Pavas abrió un proceso de investigación por conducción temeraria.

El 18 de abril de este año, Keyla hizo una transmisión en vivo en Instagram en la que negó que hubiera estado alcoholizada.

“Fue un accidente que no fue como la gente lo pinta, no fueron los motivos por los que se han dejado decir. Por eso a uno le da impotencia y rabia por lo que dicen, uno siente como que le tapan la boca.

“Si ustedes querían escuchar los motivos del accidente: no, no fue por alcohol, menos por drogas, yo en mi vida he probado tabaco ni alguna droga, yo de verdad me he impactado, pero como todo mundo cree que tiene la razón, no es así, solo mi familia y el núcleo supercercano saben lo que pasó”, explicó en ese momento.

Sánchez estuvo durante varias semanas alejada de las pantallas e incluso de las redes sociales ante el mar de críticas que recibió por el choque, pero también por esa transmisión. Muchos pedían que se investigara a profundidad por qué no se hizo alcoholemia y otros pedían su despido de canal 7.

En julio se reincorporó a su trabajo, pero en un programa diferente al que estaba, pues fue sustituida en Qué buena tarde por Natalia Rodríguez y le hicieron un campo en el nuevo espacio Calle 7 La Revista, que presenta únicamente los primeros 12 minutos antes de dar paso a la sección informativa.

Algunas figuras que eran muy cercanas a ella, como Yiyo Alfaro, Choché Romano y Natalia Rodríguez se alejaron un poco y por eso tuvo que refugiarse en su familia y en otras nuevas amistades que fueron surgiendo.

En julio, el youtuber Diego Bravo lanzó una bomba al compartir en sus redes sociales las fotos de lo que se indica es el informe del Instituto Nacional de Seguros (INS), en el que se le informaba a la presentadora de televisión que no le pagarían los daños por el accidente.

Según se leía en ese documento, “la cadena de indicios citados demuestra que para el momento de la colisión la conductora asegurada conducía bajo los efectos del alcohol”. Algo que se trajo abajo sus palabras y la dejó todavía más mal parada.

Conforme pasaron los meses, la situación se fue complicando y, en setiembre de este año, unos oficiales del OIJ se aproximaron a Teletica a buscarla. En su visita no la encontraron, pero pocos días después fue notificada de que es investigada por presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica y el 21 de ese mes declaró ante la Fiscalía de Pavas. De momento, no hay novedades sobre este tema.

Para esas mismas fechas se supo que no viajaría al Mundial de Qatar, como se decía, al parecer para evitar más críticas y que se enfocara en su participación en el Chinamo, en donde fue una de las presentadoras.

Además, perdió el título de la más seguida en Instagram dentro de nuestro país ante Melissa Mora, quien en pocos días subió cualquier cantidad de seguidores, mientras que Keyla más bien restó algunos a su lista.

En su vida sentimental también dio de qué hablar con sus sonadas relaciones con Yiyo Alfaro, Anthony Ramírez y con el papá de su hijo, el exfutbolista Carlos Hernández.

No cabe dudas de que Keyla tendrá muy marcado en su mente este 2022