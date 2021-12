El señor Burns de Los Simpson está haciendo negocios en Costa Rica

El actor de doblaje Miguel Botello Flores estuvo el domingo en Ciudad Manga compartiendo con seguidores de series animadas como Los Simpson. Cortesía

El actor de doblaje Miguel Botello, encargado de hacer la voz en español del magnate Charles Montgomery Burns, más conocido como el señor Burns, en Los Simpson, está en el país.

El mexicano, con más 25 años de trayectoria, vino a concretar algunos proyectos y graduar a varios ticos que durante esta pandemia han recibido clases virtuales de doblaje con él.

El actor y locutor conversó con La Teja sobre su primera visita al país y su trayectoria.

- ¿Cómo le ha ido en esta primera visita al país?

Llegué el 22 de diciembre y no he parado, he andado de arriba para abajo y he conocido algunos lugares y bueno... Yo no sabía del clima y de los paisajes tan maravillosos que tienen, la gente tan linda, la verdad es que estoy muy contento, al grado que ya hicimos unas alianzas para regresar más de una vez el próximo año. ¡Estoy fascinado!

- ¿Qué lo motivó a venir?

Vine a la entrega de diplomas de los cursos de doblaje que he dado virtualmente, pero tuve la fortuna de venir a entregarlos físicamente a los alumnos. Como es virtual hay gente de Costa Rica, Bolivia, de México, pero la mayoría fueron de aquí, entonces, tendremos una convivencia para entregarles el certificado.

[ Los Simpsons pegaron las dos plagas que vive la humanidad en este momento ]

Dentro de la serie de Los Simpson hace la voz en español de varios personajes. Instagram

- ¿Qué tal son los ticos para los doblajes?

Fíjate que hay mucho talento. Tengo gente que tiene muchos años en radio, como Rosa María Solano (voz de Columbia Estéreo), por ejemplo. Los cursos que doy están enfocados en doblaje, que es una especialización de la actuación, pero es algo distinto a la locución. El doblaje es interpretar, es improvisar y bueno, hay que aprender la técnica para poder hacer doblajes y así desarrollar la interpretación, pero veo mucho talento aquí.

- ¿Hace cuánto inició el curso?

Fue un primer mes que es una inducción al doblaje, después viene un mes de acento neutro, porque las producciones te piden que no tengas ni acento tico ni colombiano, ni nada, y luego viene otro módulo de tres meses que se llama ‘Las estrellas del doblaje’.

Luego son tres meses más donde se incluye prácticas, la oportunidad de platicar con diferentes directores, que uno de ellos es José Luis Orozco, la voz de Buzz lightyear (Toy Story), otro es Sherk que es Alfonso Obregón y Renzo Jiménez, que es Calmardo (Bob Esponja). Y luego de unos ocho meses de preparación los estudiantes terminan con su demo, que es con lo que pueden tocar la puerta de directores y productores de películas.

- ¿Cómo es que termina haciendo doblajes?

Yo empecé en teatro a los 14 años y estuve en eso como 12 años, tengo algunos premios en dirección, en actuación y en lectura de poesía. Después me dediqué a otras cosas y amigos míos con los que estuve en teatro me invitaron a hacer doblaje y me dediqué año y medio a estudiar con diferentes profesores y desde hace 26 años hago doblajes.

Actualmente, tengo 12 personajes en Los Simpson, trabajo para HBO, para una empresa turca, para series de televisión y películas de Disney.

El actor mencionó que no basta con tener una buena voz para hacer doblajes sino saber la técnica y tener buena actitud. Instagram

- ¿Cómo logró ser la voz de tantos personajes en Los Simpson?

La empresa que trabaja con los doblajes de Los Simpson hizo un casting y a mí me hablaron para invitarme (hace 17 años), ellos mandaron las grabaciones a Estados Unidos, para Fox en ese entonces, y como a los tres meses me llamaron para decirme que me quedé con el señor Burns y Superintendente Chalmers. Empiezo a trabajar con ellos y un director me pide hacer la voz del capitán McCallister y lo hago; después me pidió al señor Abeja y lo hago; ‘hazme al Texano millonario’ y lo hago, hago a Kodos y así termino haciendo diferentes voces dentro de la serie.

Claro, todo esto lleva su técnica porque dentro de la serie la voz no puede sonar igual. Ya después vinieron los demás personajes, que en total son 12 desde la temporada 16 que ingresé.

[ (Video) Los Simpsons vienen de vacaciones a Costa Rica y aprenden a decir “pura vida” ]

Miguel contó que está fascinado con el clima de Costa Rica y con el buen trato que le han dado los ticos. Instagram

- El domingo estuvo en Ciudad Manga, ¿cómo le fue con los fiebres de Los Simpson?

Esas actividades son muy padres, por hay gente que hace cosas impensables como eso de viajar tres horas y media para poder tener una foto conmigo, el compartir experiencias con ellos y ver que lo que haces es importante para esa gente, entonces, estuvo padrísimo. La tienda está lindísima, me gustó mucho el concepto y me encantó la gente que llegó, su reacción cuando les hacía las voces.

- ¿Por qué dice que volverá el próximo año?

Esta gira está motivada porque doy este curso hace un año acá en Costa Rica para diferentes institutos y para tener un acercamiento con los fans que me escriben, pero también he hecho una alianza muy importante con Imperio Animé, con el Instituto de Comunicación de Arte y Diseño de Costa Rica (ICAD), con el Festival Matsuri, entonces, voy a venir a unos eventos en abril, julio y noviembre como invitado.

La idea es trabajar mucho el año que entra aquí en Costa Rica.

- Si alguien está interesado en llevar este curso, ¿cómo hace?

Es a través del Instituto de Comunicación de Arte y Diseño, que da clases de doblaje, cursos de japonés, corte y confección de trajes, entonces, es de meterse a Facebook o través de mis redes. Las clases están por comenzar de nuevo en enero.

- ¿Cuánto tiempo más se quedará en el país?

Me quedo hasta el 3 de enero, decidí pasar las fiestas de Navidad aquí y estos últimos días quiero seguir conociendo el país, pero espero volver en abril.