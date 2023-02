El sentido mensaje con el que Sofía Chaverri se despidió de “Maruja, la que embruja”

La actriz Yesenia Artavia, mejor conocida por muchos costarricenses como “Maruja, la que embruja” falleció la noche del martes tras estar en coma en el Hospital México.

El mundo de la actuación está de luto: falleció la actriz Yesenia Artavia

Sofia Chaverri, su compañera en “Los enredos de Juan Vainas”, fue la que dio a conocer el lamentable fallecimiento y minutos más tardes compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Una mujer a fuego lento” tituló Chaverri la despedida para su amiga, donde le agradeció todos los buenos momentos que compartieron juntas.

“Te quiero inmensamente y aunque el dolor de tu partida es difícil de digerir y me deja un enorme vacío, agradezco haberte conocido y saber que cada momento compartido lo disfrutamos a fuego encendido. ¡Gracias mi Yes, gracias por tanto que mis palabras no alcanzan a escribir acá! Hasta siempre mi querida amiga”, escribió en el final de la publicación Chaverri.

El Instagram oficial de “Juan Vainas y Chibolo” también compartió un mensaje de despedida para uno de sus personajes más queridos.

“Siempre estarás en nuestros corazones, guárdanos un campito allá en el cielo, para comernos un gallito y reírnos de los buenos tiempos. Hasta siempre amiga”, escribieron en el post.

El intérprete de Chibolo, Magdiel Ramírez, también se despidió desde su cuenta personal.

“Gracias Yesenia por tanta entrega, por toda tu pasión al vivir y al actuar, mil gracias por jugar con nosotros. Bellísimos momentos de alegría, complicidad y amistad, cuántas risas sembraste en tantos y tantos corazones, a fuego lento”, contó el actor.

Otros colegas y amigos como la modelo Marcela Negrini, Greivin Morgan y Carmen Chinchilla también se despidieron de “Maruja, la que embruja”.