El sorprendente mensaje de Kristel Ruiz tras quedar segunda en Miss Costa Rica

No ganar en Miss Costa Rica puede generar desilusión, tristeza y hasta un poco de amargura, pero siempre se debe mostrar elegancia, ante todo.

Eso lo dejó claro la joven Kristel Ruiz Freeman, quien para muchos tenía que ser la dueña de la corona que hoy le pertenece a María Fernanda Rodríguez.

Así como lo hizo en la pasarela, la morenota demostró que es una gran dama tras publicar un hermoso mensaje que compartió en sus redes sociales, en donde lejos de mostrar enojo, da una lección de clase.

En las redes sociales, otra candidata ganó el Miss Costa Rica

“En esta vida debemos estar preparados para ganar y para no ganar. Y si bien es cierto, ganar la corona del Miss Costa Rica hubiera sido un gran honor para mí, pero sigo creyendo que los tiempos de Dios son perfectos. Si hay algo que me llevo de este gran proceso, es el amor de todos aquellos que me apoyaron y creyeron en mí, qué rico se siento eso. Agradezco a mi Dios por darme paz y sé que Él sigue teniendo el control”, comentó.

De paso felicitó a la nueva Miss Costa Rica y pidió apoyo para ella.

“Agradezco a la organización de Miss Costa Rica, por la oportunidad que me dieron y como anteriormente les dije me ayudó a crecer aún más en mi confianza, seguridad y amor propio. Felicito a mi compañera @fernandarodriguezsc que hoy es Costa Rica y les insto a apoyarla porque está preparada para dejar el nombre de nuestro país en alto”, dijo.

Kristel Ruiz dejó a muchos con el ojo lleno con su presentación en Miss Costa Rica. (Albert Marín)

Este mensaje se lo aplaudieron otras reinas como Karina Ramos e Ivonne Cerdas.

“Impecable Kris ¡Qué orgullo verte brillar! Este es solo el inicio de muchas cosas lindas que vendrán para vos. Un abrazote, Lo hiciste increíble”, le escribió Kary.

“Hermosa Kris, a seguir adelante, te veías radiante. Dios primero se te abrirán muchas puertas. Te mereces todo lo bonito de este mundo”, le puso Ivonne.