En las redes sociales, otra candidata ganó el Miss Costa Rica

Kristel Ruiz Freeman le llenó el ojo a muchísima gente.

Un Miss Costa Rica sin polémica no es Miss Costa Rica.

Desde los filosísimos análisis antes del concurso de Nicole Carboni hasta las indirectas de páginas y seguidores de cada una de las candidatas, que apoyan a ojos cerrados a sus favoritas sin importar lo bueno que tuvieran las demás. Así se vive cada año y este no fue la excepción.

Aunque la elegida en esta ocasión fue María Fernanda Rodríguez, en redes sociales la ganadora fue otra, ya que en su mayoría los que vieron la transmisión se decantaron por la morenota Kristel Ruiz, quien quedó de virreina, es decir, en segundo lugar.

María Fernanda Rodríguez recibió el mejor regalo de cumpleaños: la corona de Miss Costa Rica 2022

Según se puede leer en comentarios en la página de Miss Costa Rica y en las redes de gente relacionada a los concursos de belleza, la presencia, elegancia y hermosura de Ruiz conquistó a muchos por encima de la nueva Miss.

“Para mí, esta señorita tenía que ser la nueva Miss Costa Rica. Su retórica, pasarela, cara, cuerpo, el vestido, todo espectacular. Kristel Ruiz Freeman, esa corona es tuya”, escribió en su perfil la exseñora Costa Rica Shakira McDonald.

Miss CR 2022: Kristel Ruiz: la aspirante que quiere motivar mujeres con su testimonio

Un pensamiento parecido tiene Shaward Bonneau Temple, director de belleza Latinoamericana Costa Rica, quien señaló que el 7 perdió una gran reina.

María Fernanda Rodríguez Ávila, ingeniera civíl, de 24 años, es Miss Costa Rica 2022. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

“Ella es una mujer completa, la verdadera Miss Costa Rica. Sinceramente hace mucho tiempo no veíamos una mujer negra que de verdad tenía todo para ser una Miss. Excelente pasarela, belleza espectacular, una manera de responder preguntas increíble. Sin palabras. Se vio el trabajo grande, lo vivió lo sintió.

“Canal 7, Miss Costa Rica acaba de perder una mujer completa, ¿Por qué jugar con los sueños de los demás? Si sabían muy bien qué estaban buscando y ojo, Kristel tiene todo para estar en Miss Universo. Espero que de verdad tomaran la decisión correcta, pero en fin, Kristel Ruiz Freeman eres para todo, para una Miss Costa Rica”, dijo en sus redes.

El público en general también opinó.

“Según el apoyo en las redes, ella no es la Miss Costa Rica, ella es la Miss Teletica... La reina de los ticos es Kristel Ruiz, pero bueno, en este país hay mucho ‘europeo frustrado’, que no dejan a los demás figurar. Y si no me cree pregúntele a la negrita que hasta le cambiaron el nombre”, escribió en la página del concurso la usuaria de Facebook Rosa Elena Esna.

“Tenía que ganar Kristel. Estaba mucho mejor, lástima, ¿cómo desperdiciaron el potencial que tenía Kristel, una morenaza divinaaaaaaaaaaa, espectacular”, comentó por su parte Vane Jiménez.