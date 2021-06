“Tuvimos que tomar antibióticos por cinco días porque tuvimos infección, el covid nos provocó a ambos infección de riñones, y eso fue lo que más nos complicó, que nos atacó uno de nuestros órganos. Al día de hoy yo no tengo gusto y no tengo olfato, tengo dolores de cabeza diarios y me agito con facilidad”, explicó Alejandra.