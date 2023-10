El tráfico Glen Rodríguez le tiró con todo a un jugador que no le cuadró que le hiciera un parte

Glen le contó a sus seguidores la historia que pasó con un jugador. Captura

El famoso oficial de tráfico Glen Rodríguez dejó sorprendidos a sus seguidores después de contar lo que pasó en una de sus labores diarias.

Por medio de un en vivo en TikTok le contó a sus seguidores que él estaba con otro compañero haciendo boletas por diferentes infracciones a algunos conductores; sin embargo ese día se topó con un personaje del del fútbol de nuestro país que se puso malcriado por un parte que le hizo.

“Pasó un muchacho que es jugador de segunda división en un carro con las ventanas polarizadas, yo lo detuve para hacerle un parte por polarizado, pero me salió con un dictamen médico que decía que tenía un problema de piel. Entonces no entiendo como un futbolista tiene problemas de piel y ya con eso puede andar el carro polarizado, ¿Acaso juega con un traje especial?”, comentó.

El guapo tráfico dejó picados a algunos seguidores, ya que no dio el nombre del futbolista; pero contó que el muchacho estaba muy enojado y al irse dijo algo, pero él no alcanzó a escucharlo.

“Cuando iba como a cinco metros, el muchacho dijo algo pero no logré escuchar. Después me llegó un meme al teléfono con una foto de mi cara y la de él, era un como un tipo de banner de luchador de artes marciales mixtas. Me di cuenta que en algún lado publicó lo de la boleta y hasta escribió cosas mías; al final hasta dijo que se defendió de mi persona y lo peor fue que no nos dijo nada, porque no lo escuchamos”, comentó.

LEA MÁS: El tráfico Glen Rodríguez quedó sorprendido con lo que vio en carretera

Probablemente para no hacer grande la “torta”, Rodríguez en su transmisión dijo que no se acordaba del nombre ni del apellido, ya que parecía de otro país, por lo que terminó contando otras historias y respondiendo dudas de algunos seguidores.