El último video de Luisito Comunica sobre Costa Rica puede ayudar mucho al país

En las últimas dos semanas, el creador de contenido mexicano Luisito Comunica se ha dedicado a hablar maravillas de nuestro país en sus redes sociales.

Este lunes publicó el que sería el último o uno de los últimos de sus videos de su paso por Costa Rica, ya que después de eso, partió hacia México y luego a Japón.

Al igual que en las demás grabaciones, el azteca se dedicó a enseñar las bellezas que hay en Costa Rica y a hablar bien de todo lo que veía.

En esta ocasión, habló de la famosa cola de ballena que se forma en el Parque Nacional Marino Ballena, en la zona de Uvita en Puntarenas.

Video: Luisito Comunica le muestra al mundo los cocodrilos que hay en Costa Rica

“Cuando nos quieran impactar en el medio oriente de que ahí tienen islas con forma de palmeras y de continentes, les decimos, ¿sabes qué? En Latinoamérica tenemos una cola de ballena natural, sin intervención humana y es algo muy mágico”, afirmó en el video.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el youtuber ya que, según comentó, la pasó muy mal en ese paseo, debido a que el mar estaba muy picado y lo tenía muy mareado, al borde del vómito.

“Una vez más comprobé que no soy una especie de mar o de playa, es posible que todo lo que grabé vaya a salir todo tembloroso, pero estamos bien, estamos vivos”, señaló.

Luisito Comunica se va de Costa Rica y periodista de Telenoticias viaja con él

Además dijo estar sorprendido de lo bella y cuidada que está la zona.

“Debo decir que dentro de todo el mareo, sí pude apreciar lo hermosa que es la naturaleza en toda esta parte del mundo y lo bien cuidado que está el mar, sé que suena absurdo, pero no es que de verdad no vi ni una sola botella flotando, ni un pedazo de basura, lo cuidan de tal manera que no hay basura, está precioso, solo se ven cocos o ramas, no es una lata de cerveza o una botella de agua. Estos son los pulmones de nuestro planeta y qué rico que haya países como Costa Rica que los cuidan y protegen”, agregó.

Finalizó diciendo que hará lo posible por traer su tequila El Gran Malo a Costa Rica, ya que vio que nos gusta mucho el tamarindo y el trago.