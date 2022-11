Elena Correa abre su corazón: “Antes lloraba porque no entendía por qué me criticaban”

La exmiss Costa Rica y ahora cantante Elena Correa ha encontrado en la música una forma de expresarse y de desahogarse de las críticas que le llueven en redes sociales.

El matrimonio con el empresario Carlos Rodríguez, la corona de Miss Costa Rica y ahora el hecho de querer cumplir un sueño de niña, como lo es cantar, genera que muchos se le vayan encima, pero a ella ya eso no le duele, pues está enfocada en salir adelante y hacer lo que le gusta.

- Cuéntenos un poco de la canción nueva...

“No soy mala, no soy buena” la escribí en conjunto con un compositor tico que se llama Jorge Rodríguez y todo nació porque constantemente estoy expuesta a críticas por todo lo que hago y entonces la idea era decir que lo sigan haciendo porque yo voy a seguir adelante con mis sueños. Sé que no soy la única a la que le pasa, incluso en diferentes ambientes, en la casa, en el trabajo o en la escuela, porque me han escrito y me cuentan que les pasa lo mismo y por eso quiero que esas personas se sientan identificadas. Yo voy a hacer lo que me gusta, voy a disfrutar y estar con la gente que yo quiero.

El mejor regalo que le ha dado Elena Correa a su esposo Carlos Rodríguez

Elena Correa ya tiene una coraza contra las críticas. Cortesía.

- ¿Por qué cree que la critican tanto?

Eso es lo más gracioso, porque me critican por todo y por nada, yo nunca he sido de meterme en polémicas, soy muy tranquila, relajada, respeto a los demás, pero no recibo lo mismo. Sin embargo, todo eso me ha hecho una mujer más fuerte, he querido mejorar y no estancarme porque llegué al punto de mi vida en que entendí que la gente siempre va a hablar por lo que sea que uno haga.

Elena Correa y Carlos Rodríguez son felices a pesar de las críticas. Instagram

- ¿Qué la he generado más críticas, haber sido elegida como miss Costa Rica en un año sin concurso, estar casada con Carlos Rodríguez o ser cantante?

Creo que las tres y, como todo va relacionado con lo que es mi vida, todas han sido muy criticadas. Cuando fui miss Costa Rica había mucha confusión a nivel nacional con mi participación, también por estar con una persona a la que amo y con la que he compartido nueve años de mi vida y hasta el día de hoy lo siguen haciendo (criticando).

Yo creo que la gente es muy superficial y no entiende que haya una relación entre alguien mayor y otro menor, no entienden cómo, pero hay cosas que realmente importan, la cara y el cuerpo van cambiando conforme pasan los años, pero los sentimientos y la bondad del corazón siempre va a estar ahí y eso es lo que hay que buscar en otra persona.

- ¿Cómo ha creado esa coraza para aguantar que le tiren tanto?

Incluso gente cercana ha sido muy cruel, antes lloraba por este tipo de cosas, porque no entendía por qué me criticaban, si yo fui criada pensando en que no había que hacerle daño a los demás y yo soy así, pero eso no es real en muchas ocasiones. Pero creo que todas estas pruebas, a pesar del sufrimiento, me fueron haciendo fuerte, cada quien expresa lo que tiene en su corazón y yo solo trato de dar lo mejor de mí y hacer el bien al que pueda. Gracias a Dios ahora hay más personas que me apoyan, que me muestran su cariño y no están llenas de negatividad.

- ¿Qué le dijo su esposo de la nueva canción?

Lo tomé por sorpresa otra vez y estaba supercontento, cuando la escuché hizo a bailarla y la opinión de él es muy importante para mí y saber que le gustó es lo que me hace querer seguir adelante, al igual que la del resto de mi familia.

Elena Correa sacó su lado más sexy para esta nueva canción. Cortesía.

- ¿Ya tiene pensada alguna presentación?

Todo está iniciando y voy a clases de canto de dos a tres veces por semana con mi profesora María Marta López y creo que tengo que ir involucrando algunos aspectos para hacer una presentación. Mi idea es hacerla el otro año, ya cuando tenga mejor manejo del escenario y me sienta preparada.

- ¿Qué tipo de artista quiere a ser?

Me estoy encontrando, viendo lo que quiero, ahora en esta canción me gusta la faceta sensual, que casi nunca lo hago, de hecho me costó y ya después me gustó. Estoy dedicada a esto porque ya en diciembre me gradúo en dos maestrías, Comercio Internacional y Mercadeo, entonces quiero enfocarme en mi carrera por completo.

- ¿Cómo va la respuesta de la gente?

Me ha sorprendido porque soy muy nueva en esto y ya, a unos días de haberla lanzado, vamos por 12 mil visitas y eso es bueno para alguien que está empezando. De momento todo muy positivo, y atrayendo energías buenas hacia mí.