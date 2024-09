Elena Correa clama por ayuda debido a una situación que la tiene con el alma destrozada

Elena Correa pasa por un difícil momento. (Rafael Pacheco Granados)

Elena Correa está con el alma destrozada, debido a una situación que le pasó y por la que clamó la ayuda de la gente.

La modelo y cantante contó que su perrito, Mickey, desapareció desde este martes, a eso de las once de la mañana y estas son las horas en las que el peludito no ha aparecido.

Mickey escapó de la casa de Elena, en residencial El Castillo, en San Rafael de Heredia, y aunque ella no ha dejado de buscarlo, no hay rastro del animalito.

“Vengo a pedirles ayuda. Sé que con el aporte de cada uno de ustedes voy a lograr encontrar a mi perrito. Mickey se perdió ayer (martes) a las 11 de la mañana y me vine a enterar a las seis de la tarde porque hasta esa hora me avisaron. Hemos pasado noche, madrugada y el día de hoy (miércoles) buscándolo por todo lado y no ha habido manera (de encontrarlo)”, aseguró la exreina de belleza en una historia de Instagram.

Elena Correa ofrece recompensa a quien le ayude a dar con el paradero de su perrito Mickey. (Instagram)

En los videos, Elena aparece con los ojos bastante hinchados, posiblemente de llorar por Mickey, ya que en medio de su grito de ayuda, la voz se le entrecortó una y otra vez.

“Creemos que existe una persona que tal vez lo vio en la calle y supuso que no tenía dueño. Si usted sabe de alguien que tenga a mi perrito o tenga información de alguien que lo haya visto en algún lado, contácteme por el inbox (de Instagram) y de antemano gracias a todos”, continuó.

Elena Correa pide ayuda a la gente

Miss Costa Rica 2017 está ofreciendo recompensa a quien le ayude a dar con el paradero de Mickey, eso sí no dijo de cuánto sería la suma.

La fuga de Mickey tiene a Elena preocupadísima, ya que el animalito está mayor y requiere de algunos medicamentos para estar bien.

Elena Correa dice que Mickey es un chineado. (Instagram)

“Tiene 13 años, está bastante grande, entonces tiene que tomarse unos medicamentos, así que si me ayudan a encontrarlo, se los agradezco con mi corazón. Mis perritos son como si fueran mis hijos, yo los cuido mucho y los chineo y nunca me había pasado semejante cosa”, agregó.

Mickey es un chineado, mencionó Elena, quien no duda que su mascota la está pasando mal donde quiera que esté, porque extraña su casa y sus cositas.

