Elena Correa volvió a hacer algo que le encanta y su regreso fue por la puerta grande

Elena Correa dice que su 2024 va increíble y cumpliendo muchos sueños. (Rafael Pacheco Granados)

Elena Correa se impulsó en un consejo que siempre le dio su papá para volver a hacer algo que le encanta, y su regreso no podía darse por otro lugar que no fuera la puerta grande.

La cantante compartió este viernes su felicidad, porque en el Día de la Madre se volvió a subir a una pasarela y modelar, una actividad que tenía bastante tiempo de no hacer.

Elena está muy concentrada con su carrera como cantante, y trabajando mucho con sus redes sociales, de ahí que llevaba meses sin presumir los dotes de modelo que la llevaron a conquistar la corona del Miss Costa Rica en el 2017.

Correa presumió que su regreso se dio de la mano de dos diseñadores muy admirados por ella: la dominicana Giannina Azar, y el nicaragüense Erick Bendaña.

La primera ha vestido a artistas como Jennifer López, Yuri y Thalía; y el segundo es su gran amigo, a quien le encargó los trajes de gala más especiales que usó en el Miss Universo 2017.

Elena Correa regresó a las pasarelas durante el Día de la Madre. (Instagram)

“Cuando tenía un proyecto mi papá siempre me decía ‘hágale porque usted es mucha berraquita’, así que aquí estoy cumpliendo sueños y pensando lo orgulloso que él estaría de mí en este día”, afirmó Correa, horas después de regresar a la pasarela.

Elena aprovechó su posteo para agradecer de manera especial al diseñador nicaragüense, de quien ella se refirió como su hermano del alma.

De Bendaña, Elena modeló en la pasarela nada más y nada menos que uno de los trajes que la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, usó en una de las actividades del certamen de belleza.

Elena Correa modeló el mismo vestido que usó la miss Universo, Sheynnis Palacios, en el certamen. (Instagram)

“No saben la felicidad que siento. Este año realmente me ha sorprendido y estoy segura que lo seguirá haciendo porque grandes cosas vendrán. Desde que decidí poner mi vida en manos de Dios la vida me ha ido sorprendiendo mágicamente. El cielo es el límite, a seguir cumpliendo sueños”, terminó Elena.