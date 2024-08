Elena Correa sorprendió a su papito hasta el cielo al cumplirle un gran sueño que tenía

Elena Correa cargó las cenizas de su papito acompañada de su hermana Mónica (izq.) y su mamá doña Mercedes. (Jorge Navarro para La Nacion )

Elena Correa le dio el último adiós a su papito este sábado con una ceremonia religiosa llena de detalles especiales, pero hubo un gesto de la exmiss Costa Rica que llamó la atención por encima de todos.

Don Gustavo Correa, el papá de la modelo, soñaba con que su hija le compusiera una canción y se la dedicara, y como a Ele no le dio tiempo de cumplirle el anhelo en vida, decidió sorprenderlo hasta el cielo en su misa de despedida.

Luego de que el cura bendijera las cenizas de don Gustavo y lo despidiera a la vida eterna; Elena tomó el micrófono en la iglesia para hablar de su papito con voz entrecortada y tras finalizar el discurso proyectó un video con la canción que le hizo.

“Te extrañaré” es el nombre del conmovedor tema musical que Correa grabó en homenaje a su papá, quien dijo, siempre la apoyó en el sueño que ella tuvo desde niña de ser cantante.

El video de la canción alternó fotos del recuerdo de Elena, su papá y la familia, con videos de la grabación en el estudio de la nueva pieza musical.

“Y aunque no puedas escuchar, quiero decirte que fuiste el mejor. Hoy solo pienso en ti, doy gracias a Dios por ti. Soy lo que hiciste por mí; siempre te voy a amar”, es parte de lo que dice la canción, que puso a más de uno a llorar en la iglesia.

Elena Correa le escribió una canción a su papá, cumpliéndole uno de los grandes sueños que tenía el señor. La pieza y el video fueron proyectos tras la misa. (Jorge Navarro para La Nacion )

Elena Correa cuenta cómo nació la canción para su papá

Tras ese especial momento y luego de recibir el pésame de todos los asistentes a la misa, Elena contó a La Teja la historia detrás de esa composición musical que, sin duda, será la más importante de toda su carrera artística.

“No la tenía escrita. Mi papá falleció el sábado pasado y ese día en la noche hablé con Pablo (Molina, su productor musical). Era un momento en el que estaba llorando y pensando en papi y entonces llamé a Pablo y le dije que le compusiéramos una canción porque a él le hubiera encantado. A él le encantaba todo esto y se sentía muy orgulloso de que yo estuviera cantando y Pablo me dijo que sí”, resumió Elena.

“Quería dedicársela a él porque estaba feliz de fuera cantante porque era un sueño que yo tenía desde niña y él lo sabía y siempre me apoyó; entonces quería honrarlo porque una vez me dijo que tenía que hacerle una canción. Pensé que me iba a dar tiempo de hacérsela en otro momento, pero así son los designios de Dios”, dijo.

Elena Correa sorprende así a su papito hasta el cielo

Según comentó la exreina de belleza, la canción representa para ella “el mejor regalo que le pude haber hecho a él, a mi familia y a mí misma”.

Ele habló todo eso mientras sostenía la cajita de madera con las cenizas de su papá, que las transportó el miércoles pasado desde Colombia, ya que el señor murió allá, en la tierra que lo vio nacer. Las cenizas de don Gustavo fueron depositadas en una urna del cementerio Jardines del Recuerdo, este sábado a las 2 de la tarde.

Elena Correa y su familia idearon entregar estos candelabros con candelas blancas a cada asistente a la misa de su papá. Las candelas permanecieron encededidas prácticamente durante toda la ceremonia. (Jorge Navarro para La Nacion )

Elena Correa llenó de detalles especiales la misa

La canción de Elena fue el detalle más especial de la ceremonia; pero no fue el único. Cada asistente a la misa recibió un candelabro con una candela blanca que la gente mantuvo encendida prácticamente durante toda la ceremonia. También, la mayoría acató la solicitud de la familia de llegar vestido de blanco.

Al respecto, Elena explicó a La Teja: “Queríamos que la gente sintiera que él es un ángel porque ya pasó por todos los sufrimientos y sabemos que fue una persona muy buena, que siempre hizo cosas para los demás, no tuvo prejuicios con nadie y siempre estuvo para nosotras. Queríamos que él tuviera paz, que viera que no estábamos de luto sino en medio de una celebración de que está con nuestro Padre Celestial y que ya está disfrutando de la vida eterna”.

Elena también confesó qué enseñanzas le dejó su papá.

“Él siempre estuvo para mí en todo momento, me acompañó, me aconsejó y fue un buen amigo. Estuvo en mis buenos y peores momentos. Me enseñó a esforzarme por todo lo que quiero, a cumplir mis sueños, a perdonar, a dar amor y a siempre estar feliz”, aseveró.

Su mayor satisfacción en medio de todo esto es haberle escrito la canción que tanto quiso y traerlo de regreso a Costa Rica, tal y como ella se lo prometió antes del suspiro que lo llevó a los brazos del Señor.

Elena Correa fue reconfortada por muchos amigos en uno de sus días más difíciles. (Jorge Navarro para La Nacion )