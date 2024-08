Elena Correa despide a su papito rodeada de familia y muchos amigos, ¿llegó Carlos Rodríguez?

Elena Correa y su familia se rodearon de muchos amigos y personas especiales para despedir a su papá, don Gustavo Correa, en una linda misa este sábado.

Elena Correa fue acompañada por Carlos Rodríguez en el funeral de su papá. (Jorge Navarro para La Nacion )

El papito de la miss Costa Rica 2017 murió el sábado pasado en Colombia y este sábado sus seres queridos le dieron el último adiós con una especial celebración religiosa.

La misa en honor a don Gustavo inició a las 11:30 a. m. de este sábado en la iglesia San Juan Bosco, en el centro de San José, y tal y como lo pidió la guapa exreina de belleza la mayoría de los asistentes llegaron vestidos de blanco.

La pregunta que muchos se estarán haciendo es si entre los asistentes a la ceremonia religiosa estuvo Carlos Rodríguez, el esposo de Elena Correa, y la respuesta es sí.

El piloto permaneció sentado junto a Ele en las primeras filas de la iglesia evidenciando que ellos dejaron sus diferencias atrás y se dieron una segunda oportunidad.

Correa comunicó sobre la muerte de su progenitor el sábado de la semana pasada con un conmovedor posteo que hizo en Instagram.

“Gracias papito por ser mi papá, por darme la alegría de verte recuperarte estos días y por darme la esperanza de llevarte a Costa Rica nuevamente, no sabes lo feliz que estaba de que podías vivir nuevamente conmigo para que desayunáramos juntos, para que me aconsejaras y me dieras tu bendición todas las noches. Ya el sufrimiento acabó y ya estás al lado de nuestro padre celestial descansado y cuidándome desde el cielo”, fue parte del mensaje que compartió Ele en sus redes.

Don Gustavo murió en Colombia y su cuerpo fue incinerado y traído a Costa Rica por Ele el pasado miércoles.