Elena Correa compartió un desgarrador video que pone a llorar a cualquiera

Elena Correa conmocionó a sus seguidores al compartir un desgarrador video, que toca el corazón de quien lo vea.

Por medio de su cuenta de TikTok, la guapa exmiss Costa Rica compartió un clip que le hizo a su papito, Gustavo Correa Saldarriaga, quien falleció el pasado 27 de julio de 2024.

“Feliz cumpleaños, hasta el cielo, papito mío”, se lee en el video.

En el clip se pueden ver muchos de los momentos que ambos compartieron juntos, entre esos la vez en que un día se les metió un ratoncito por la ventana y Correa le tiró un paño, pero terminó encima de su papá.

“Nadie sabe lo doloroso que es dejar que tu papá se vaya de tu casa donde tratamos de cuidarlo lo mejor que pudimos porque su destino era morir en su país de nacimiento donde siempre quiso. Feliz cumpleaños hasta el cielo, te extraño todos los días y te extrañaré por siempre”, comentó en el clip al que le puso la canción “Mi viejo” de Piero.

Su mamita fue una de las primeras en reaccionar al recuerdo, escribió que le hacía falta y que este sábado, fue el día en que estaría cumpliendo años, fue muy triste para ella.

“Tuviste la oportunidad de crear momentos y recuerdos con él, lo cuidaste y eso vale mil. Hay otros que nunca tuvimos nada de eso porque simplemente no quisieron ser parte de tu vida y eso duele”, “Mi papá también se fue y es un dolor que no hay cómo superar más si uno sueña con él”, “Yo perdí a mi papá el año pasado y aún no lo supero”, son parte de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Recordemos que cuando Saldarriaga falleció, se encontraba en Colombia recibiendo un tratamiento, pero que lamentablemente no lo soportó con la enfermedad que lo aquejaba.