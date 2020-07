View this post on Instagram

Cuando me preguntan sobre el amor incondicional lo primero que pienso es en este momento ❤️ Lucy fue una perrita que rescate de la calle en enero del 2018, desde el primer momento tuvimos una conexión lindisima y luchamos muchísimo juntas para que ella pudiera salir adelante❤️. Después de muchas pruebas en donde se tuvo que someter a 4 cirugías, tuvo artritis y muchos problemas más ella partió de mi lado hace un año dejando un gran vacío en mi corazón 💔, pero también me dejo una gran enseñanza a mi vida Aprendí que debemos siempre luchar ante cualquier circunstancia no importa que tan difícil sea lo que nos esté pasando, ella era un gran ejemplo para mi!!!❤️Muchos se preguntarán pero porque ?? Bueno en cada una de esas pruebas los veterinarios me decían que me despidiera de ella porque no iba a sobrevivir y siempre lo hacía ❤️, ella luchó siempre, trato de caminar aunque yo sabía que le dolía a pesar de los medicamentos, en sus peores días siempre se le veían las ganas de vivir hasta que ya de verdad su cuerpecito no pudo más 😢 Lucy vivió sus últimos meses feliz, en una camita calientita, con comida y sobretodo llena de amor 💕 Cuantos de nosotros tenemos un espacio en nuestra casa para darle campo a un perrito en estos aguaceros y a veces no lo hacemos ? Si todos cambiáramos de mentalidad en muchas cosas llegaríamos a darle una vuelta al mundo 🌍 ❤️ Los invito a dar amor a quien más lo necesita, yo en mi caso lo hice con Lucy pero también hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda❤️ Por mi lado lo único que puedo decir es que ayudar a otros es una de las experiencias más satisfactorias qué hay❤️🥰 . #costarica #rescatemos #ayudemos #amemonos