Elena Correa muestra feliz los resultados de su reciente arreglito estético

“Feliz con mi abdomen después de mi megalipólisis”, escribió Elena Correa este sábado en un posteo que hizo en redes donde mostró, desde la playa, el cuerpazo que le quedó con el reciente arreglito estético que se hizo.

Correa se sometió al procedimiento a inicios de marzo y, desde entonces, viene mostrando los resultados de cómo quedó.

“Hermosa”, “se ve muy bien”, “siga así”, “preciosa”, son parte de los comentarios que dejó la gente al pie de la publicación que hizo este sábado la exmiss Costa Rica en Instagram.

A mediados de abril, la modelo confirmó el procedimiento en una entrevista con La Teja, en la que aseguró que desde hace mucho quería reducirse el tamaño de su cintura y con este arreglito ya lo logró.

“Desde hace años quería eso (reducir el tamaño de su cintura), pero nunca me había atrevido y lo único que digo ahora, cuando veo los resultados, es por qué no me lo hice antes, porque el cambio es demasiado”, dijo la también cantante.

“Lo que más me gustó del procedimiento fue que me hicieron la cintura más pequeña. Todavía no me he medido, pero veo fotos del antes y después y quedo admirada porque es otra cosa”, afirmó Correa, de 33 años.

La megalipólisis es un procedimiento que está de moda entre los famositicos. Charlyn López y Diego Bravo son otros que pasaron por el mismo centro médico-estético donde a la intérprete de “De cero” le hicieron su sueño realidad.

Con este procedimiento se diluye la grasa corporal en partes del cuerpo como abdomen, muslos, brazos y cintura para que se vean más tensas y definidas.

