Elena Correa quedó tan conmovida por terremoto en Colombia que hizo un especial llamado

Elena Correa, exmiss Costa Rica y cantante, está muy preocupada por la situación de Colombia por el terremoto. (redes/Instagram)

La exmiss Costa Rica Elena Correa quedó muy preocupada al conocer la devastación que provocó el fuerte terremoto que sacudió Colombia, país con el que tiene un vínculo muy especial, pues sus padres son cafeteros y tiene gran parte de su familia viviendo allá.

La exmodelo, esposa del empresario Carlos Rodríguez, contó que, por fortuna, sus familiares están bien, pero aprovechó el momento para compartir una reflexión con sus seguidores sobre lo corta que puede ser la vida y la importancia de no quedarse con resentimientos.

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Elena Correa habla del perdón tras terremoto en Colombia

Correa hizo un llamado a perdonar a quienes alguna vez les hicieron daño y a no esperar para demostrarles amor a las personas importantes.

“Dense amor, perdonen a la gente que les ha hecho daño. Nunca salgan de sus hogares sin darle un beso a su mamá, a su papá, a su esposo, a su hermano, a su hermana, a quien sea”, expresó.

La exreina de belleza también pidió a sus seguidores que no permitan que un enojo con un familiar o ser querido se convierta en un sentimiento permanente.

“Traten tampoco de dormir enojados con algún familiar o alguna otra persona”, manifestó.

Elena Correa contó que sus papás son colombianos por lo que gran parte de su familia vive en Colombia.

Todos cometen errores

Elena reconoció que todos los seres humanos cometen errores y aseguró que, aunque algunas heridas pueden ser difíciles de superar, es necesario aprender a soltar esos sentimientos.

“Si alguien de verdad les hizo daño, dejen ir ese sentimiento, libérense, pero sobre todo perdonen”, dijo.

Seguramente, dicha reflexión la hizo también pensando en su esposo, con el que vivió serios problemas tiempo atrás.

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Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto. (GIOVANNY GALVEZ/AFP)

Además, relacionó su reflexión con su fe y recordó que, así como las personas esperan recibir el perdón de Dios, también deberían estar dispuestas a perdonar incluso a quienes consideran sus enemigos.

“Todos cometemos errores y lo más importante es que nosotros podamos perdonar, incluso a nuestros enemigos, como queremos que Dios nos perdone a nosotros”, concluyó.

Elena Correa habla del perdón tras terremoto en Colombia

Elena también contó que contactó a la Embajada de Colombia para conocer de qué manera podía ayudar y que le informaron que estaban recopilando información sobre las necesidades de las personas afectadas.