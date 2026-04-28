Elena Correa reaparece al natural y muy bien acompañada, este es el motivo por el que estaba tan alejada de las redes

La cantante Elena Correa tenía varios días de no publicar nada en sus redes y contó el por qué estaba tan desaparecida. (redes/Instagram)

La exreina de belleza y cantante Elena Correa volvió a aparecer en redes sociales luego de varios días alejada y lo hizo mostrando una faceta muy relajada, al natural y disfrutando de una nueva etapa en su vida.

La también exmiss Costa Rica sorprendió a sus seguidores al compartir varias imágenes desde la playa, donde se dejó ver sin una gota de maquillaje, luciendo tranquila, feliz y disfrutando del momento.

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Elena Correa apareció sin maquillaje y muy relajada. (redes/Instagram)

Según contó, su ausencia en redes tuvo una razón muy especial.

“He pasado unos días preciosos rodeada de mucho amor y quería disfrutar esos momentos”, escribió.

Pero lo que más llamó la atención fue que en las publicaciones también dejó ver que su relación con el empresario Carlos Rodríguez atraviesa un buen momento.

Elena Correa se da una escapadita de vez en cuando con su esposo Carlos Rodríguez a la casa de la playa que tienen en Herradura. (redes/Instagram)

Las imágenes evidencian que la pareja está más unida que nunca, dejando atrás los malos entendidos que en algún momento los llevaron hasta los tribunales de justicia.

Con esta reaparición, Elena deja claro que está enfocada en disfrutar, sanar y vivir plenamente su vida personal, ahora lejos de los escándalos.