Elena Correa conmovió a sus seguidores con un duro mensaje sobre su papá fallecido

La exreina de belleza Elena Correa conmovió a sus seguidores luego de compartir un emotivo mensaje dedicado a su papá, quien falleció el 27 de julio del 2024.

Elena Correa es cantante y exmiss Costa Rica 2017 (redes/Instagram)

Por medio de sus redes sociales, la modelo publicó un video con varias fotografías de su padre en diferentes etapas de su vida, acompañado de un mensaje que tocó el corazón de muchas personas.

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“¿Si yo soy fuerte? Tuve que escoger el ataúd de mi papá, cargar sus cenizas de Colombia a Costa Rica y ser fuerte porque mi mamá perdió el amor de su vida”, escribió.

La publicación se dio en el marco del cumpleaños de su papá, que se celebra cada 15 de marzo, una fecha que para la exmiss sigue siendo muy significativa.

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Elena Correa compartió un duro mensaje. (elena corre/elena correa)

En el pie del video, Correa también expresó cuánto lo extraña y lo mucho que le gustaría devolver el tiempo.

“Deseando devolver el tiempo. El 27 de julio del 2024 nunca se me va a olvidar. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papito. Te amo demasiado. Deseo todos los días de mi vida que estuvieras aquí con nosotras de nuevo”, escribió.

El video rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y cariño.

Entre los comentarios se pueden leer mensajes como: “Qué fuerte, eres muy valiente e inteligente. Él por siempre será tu ángel”. “Eres una persona muy humilde y sobre todo humana. Tu papá está bien orgulloso y cerca de ti”.

Otros usuarios también compartieron palabras de consuelo al recordar lo difícil que es perder a un ser querido.

“Un ángel que Diosito ocupaba en el cielo. Tú tranquila, sin conocerte inspiras”, comentó una seguidora.

Otro mensaje decía: “Es tan doloroso perder a mamá o a papá, la experiencia más difícil. Mucho ánimo, un abrazo. Dios te continúe fortaleciendo”.

La publicación se llenó de muestras de cariño para la exmiss, quien ha hablado en otras ocasiones del profundo amor que sentía por su papá.