Elena Correa rompió el silencio sobre la demanda contra Carlos Rodríguez

La modelo Elena Correa rompió el silencio luego de la ruptura con Carlos Rodríguez, tras cuatro años de matrimonio.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se separaron y se demandaron. Instagram

Fue mediante una convocatoria repentina que hizo a la prensa la tarde de este jueves, en el despacho del abogado Pedro Beirute, cuando Correa habló por primera vez con los medios.

Tranquila y bien respaldada por el experimentado abogado, Elena contó detalles de su situación de las últimas semanas.

Incluso se refirió a la contrademanda de violencia doméstica, estafa y hasta abuso emocional que puso su ex en su contra.

“En una ocasión me dijo que me iba a destruir”, expresó Correa.

Elena Correa cuenta que sufría ataques de pánico

La miss Costa Rica 2017 negó que los hechos fueran así y más bien acusó al empresario por violencia.

“Es una situación muy complicada para mí, yo a Carlos lo amaba y puedo decir que todavía lo amo, lastimosamente él me hizo mucho daño emocional y físico, yo no quería hablar porque no quería que la gente supiera que estaba pasando en la vida de uno y lo que hacía era tratar de ocultarlo, porque es la persona que uno ama”, dijo la modelo.