Elena Correa se dejó ver por Teletica por una razón que le sorprenderá

La exmiss Costa Rica, Elena Correa sería una de las aspirantes a participar en nueva temporada de Tu Cara me suena (Instagram)

Teletica ya está alistando los últimos detalles para la nueva temporada de “Tu cara me suena” y Elena Correa y otras polémicas figuras se dejaron ver por los pasillos del canal este lunes.

Hace algunos días se confirmó que tras el final de “Nace una estrella”, el próximo formato que producirá el canal de la Sabana será, el popular y divertido programa de imitaciones y ya empezaron a sonar inesperados nombres para la nueva temporada.

Según una fuente de La Teja en Teletica, este lunes la producción del programa, liderada por Vivian Peraza, realizó una serie de pruebas a alrededor de 35 personas, entre los que estuvo Correa, que tras reconciliarse con su esposo Carlos Rodríguez, está más que lista para nuevos retos profesionales.

Además de la exmiss Costa Rica, al casting asistieron cantantes e influencers como, Elena Umaña, Jecsinior Jara, Alex Badilla, la actriz Rosibel Carvajal y muchos más.

Hace poco, Peraza mostró que ya están trabajando en la transformación del estudio Marco Picado, donde se realizan estos programas.

Todo parece indicar que la sétima temporada del querido y popular programa se empezará a grabar pronto, porque al ser un show de transformaciones e imitaciones donde los participantes deben hacer una réplica de algún video o presentación de famosos artistas, no se puede realizar en vivo como “Dancing With The Stars” o “Nace una estrella”.