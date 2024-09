Elena Correa suplica entre lágrimas que le devuelvan a Mickey

Elena Correa está destrozada con el extravío de Mickey. (Instagram)

Elena Correa la está pasando muy mal porque su perrito Mickey sigue sin aparecer y este sábado, entre lágrimas, suplicó para que le devuelvan al peludito e hizo una promesa a quien se lo lleve de vuelta a casa.

Mickey tiene cuatro días desaparecido y aunque su dueña ha movido cielo y tierra para dar con él, los esfuerzos siguen sin dar resultados. El “perrhijo” de Ele se perdió en las montañas de San Rafael de Heredia, donde vive la modelo.

LEA MÁS: Elena Correa clama por ayuda debido a una situación que la tiene con el alma destrozada

“Han sido días demasiado dolorosos para mi familia y para mí porque, realmente, queremos muchísimo a mi perrito, incluso aquí tengo su ropita”, afirmó Elena en un nuevo video que compartió este sábado en su Instagram.

Elena Correa está destrozada por Mickey

En la grabación, la exreina de belleza evidencia lo afectada que está con el extravío de Mickey y en medio de todo lo que decía soltó a llorar porque extraña dormir con él, ver tele y tenerlo a su lado.

“La tristeza que tengo en mi corazón es realmente grande porque para mí este perrito es más que un perro, es mi hijo. Ha estado conmigo muchísimos años, así que lo único que espero en Dios es poder recuperarlo y que si alguna persona lo tiene, le suplico, por favor, que me lo devuelva”, continuó Elena entre lágrimas.

La guapa cantante y modelo ofrece una recompensa a quien le devuelve a Mickey y prometió que no tomará acciones en contra de nadie.

Elena Correa ha movido cielo y tierra para encontrar a Mickey. (Instagram)

LEA MÁS: Elena Correa está desesperada por encontrar a su perrito “Mickey” y ha hecho esto para que aparezca

“Quiero dejar claro que la persona que me lo devuelva va a recibir una recompensa de parte mía, no va a recibir nada negativo, sino algo bueno para quien sea, porque lo más importante en este momento es poder tener a mi perrito de nuevo, poder dormir con él en la cama, ver tele y que él esté a mi lado. Así que les pido, por favor, que si han visto a Mickey nos llamen, nos escriban o si ustedes lo tienen, por favor, devuélvanos a Mickey. No es un perro, es un hijo, es familia, y lo único que quiero es recuperarlo”, agregó.

Elena y toda la gente que le está ayudando a dar con el paradero de Mickey han pegado carteles sobre el extravío del animalito en muchos lugares de San Rafael de Heredia y fuera de su casa, la miss Costa Rica 2017 guindó la cobija de toda la vida de su amada mascota.

Elena Correa llora por Mickey

“Esta cobijita se la compré a Mickey con dos meses de edad y aún la tiene. Se la pusimos afuera de mi casa con la esperanza de que, si por algún motivo está en las calles, pueda olfatearla y volver con nosotros”, escribió.

LEA MÁS: Elena Correa es puro lujo, sensualidad y belleza en el video de su nueva canción “Igloo”