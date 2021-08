Elena Correa viaja bien cargada, de maletas e ilusión, hacia el Miss Universo

Elena tuvo cerca de seis meses para prepararse para el Miss Universo. Tomada de Facebook Elena tuvo cerca de seis meses para prepararse para el Miss Universo. Tomada de Facebook (Tomada del Facebook)

La Miss Costa Rica, Elena Correa, ya tiene casi listas las siete maletas con las que viajará este sábado 11 de noviembre a cumplir uno de sus mayores sueños: ser coronada Miss Universo.

La guapa partirá a las 9 a.m. hacia Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, donde el domingo 26 de noviembre se realizará la gran final del mayor certamen de belleza del mundo.

La herediana, de 26 años, contó que esta semana se ha dedicado de lleno a los últimos ajustes previos al viaje.

[ Elena Correa: "La corona se la dedico a mi familia y a mi novio" ]

–¿Cómo han estado estos días?

– Estoy todavía preparándome porque los patrocinadores me están entregando algunas cosas en estos momentos, entonces ando en carreras de aquí para allá, pero aún así estoy supercontenta porque se está realizando mi sueño y dentro de muy poco estaré en el Miss Universo que es una de las grandes experiencias que siempre he querido tener en mi vida.

–¿Ya se siente lista para la gran final?

– Yo me siento superbien. Siento que pude aprovechar el tiempo de una mejor manera durante estos casi seis meses que tuve para prepararme. Me siento muy satisfecha con el trabajo hecho hasta el momento y espero que pueda demostrar todo lo aprendido en el Miss Universo y poder dejar en alto, como siempre lo he dicho, a Costa Rica que para mí es mi propósito fundamental.

–¿Qué ha tenido que hacer estos días?

– Todas las candidatas tenemos que llegar entre el 11 y el 12 de noviembre porque tenemos varias actividades antes de la gran final, donde los jueces nos van a conocer y van a poder ver cómo nos comportamos y qué es lo que hacemos. Obviamente, tenemos que visitar patrocinadores y tener actividades durante el concurso.

Miss Costa Rica partirá este sábado a las 9 a.m.. Tomada de Facebook Miss Costa Rica partirá este sábado a las 9 a.m.. Tomada de Facebook (Tomada de Facebook)

–¿Ya tiene listas las maletas?

– Hasta ahora llevo alrededor de siete maletas. Llevo demasiadas pero es que van los zapatos de Daniel del Barco, la ropa de la boutique, los vestidos de Nicky Polet, que ahí viene incluido el vestido de la final, el traje típico también, entonces, llevo de todo un poquito. Por supuesto, que llevo muchas maletas pero es parte de ésta preparación y del poder ir a Miss Universo.

[ Elena Correa quiere cantar en Miss Universo ]

– ¿Tendrá que alistar más maletas?

– Yo espero que ya. Espero que queden siete. Más bien he tratado de disminuir la maletas pero no lo logro.

–¿Lleva algún amuleto o algo especial que no puede faltar?

– Obviamente, llevo la bandera de Costa Rica, que la quiero poner en mi cama para tener siempre pendiente a todos los ticos que van a estar apoyándome en este momento. Además, quiero llevar una crucecita porque soy bien devota y por supuesto que quiero estar con Dios en este momento que es superimportante para mí.

–¿Cuántos pares de zapatos y vestidos lleva?

– Los zapatos sí se cuántos son, que son de Daniel del Barco, y vamos a llevar alrededor de doce pares de zapatos. Entre ellos hay botas, botines, zapatos tanto para la final como para poder combinarlos con los diferentes 'outfi' (conjuntos) que me está preparando Adriana Chaves, que es de Coral Boutique.

Los vestidos para durante el día aún no los termino de alistar y llevo como seis trajes de noche porque, hasta el momento, no sabemos cuántas actividades vamos a tener y queremos estar preparadas para cualquier ocasión o inconveniente.

[ Novio de la nueva Miss Costa Rica: "Elena había perdido el interés" ]

–¿Cómo estuvo la elección del vestido de gala para la final?

– Yo confío muchísimo en nuestra patrocinadora Joseph Masa, de la boutique Nicky Polet, y ella fue la que se encargó de sorprenderme porque realmente, para mi gusto, está espectacular. Ella realmente se lució de la mejor manera y no puedo dejar de sentirme superagradecida, obviamente estoy muy contenta porque es un vestido muy lindo y sé que va a darse a notar en el Miss Universo.

Su novio Carlos Rodríguez la estará apoyando junto a su familia en la gran final del Miss Universo. Foto: Rafael Murillo / Archivo Su novio Carlos Rodríguez la estará apoyando junto a su familia en la gran final del Miss Universo. Foto: Rafael Murillo / Archivo (Rafael Murillo)

–¿Y el traje típico quién se lo diseñó y que nos puede adelantar?

– Eso prefiero dejarlo de sorpresa. El resultado fue espectacular, yo pude involucrarme muchísimo en su diseño y la idea fundamental es poder sorprender a los ticos y que en el exterior se pueda ver una de las tantas riquezas que tenemos en nuestro país.

–¿Quién la acompañará en el certamen?

– El sábado viajo sola porque no nos dejan llegar con nadie, pero el 17 de noviembre viaja mi novio Carlos Rodríguez y el 18 viaja mi familia y amigos. Ellos van a asistir a la presentación de traje típico que es el 18, la preliminar que es el 20 y la final que es el 26 de noviembre.