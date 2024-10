Elena Hidalgo conoció a su compañera de cuarto en Miss Universo 2024 y se llevó sorpresa

Elena Hidalgo ya está disfrutando de las actividades previas al Miss Universo 2024.

Elena Hidalgo ya está disfrutando de las actividades previas al Miss Universo 2024, que se llevará a cabo el 16 de noviembre en México.

La Miss Universe Costa Rica ya conoció además a su ‘roommate’, como le dicen las misses a su compañera de cuarto, y se llevó una gran sorpresa.

La josefina, de 32 años, compartirá la habitación con la representante de Israel, Ofir Natalie Korsia, quien resultó ser bastante simpática.

Para su sorpresa y, para muchas otras candidatas a la corona, la joven israelí habla perfecto el español, por lo que han hecho bastante química, según se ve en sus redes.

Ofir Natalie Korsia es la representante de Israel en el Miss Universo 2024.

La israelí estuvo de invitada en el programa matutino “Hoy día”, de Telemundo, donde explicó que la familia de su papá proviene de España y que desde niña le pidió a su abuelo que le enseñara a hablar español.

Elena contó a través de sus redes que el diseñador Mauricio Alpízar viajó desde Bali para ayudarla a prepararse para el concurso internacional y que, además, él fue el encargado de hacerle su traje típico.

“Es un traje maravilloso, cada detalle ha sido pensado y estoy segura de que les va a gustar muchísimo tanto como a mí, porque cada vez que me lo pongo o que lo usé en Costa Rica para practicar, me sentía maravillosa. Además, traje muchas prendas de Mauricio y me siento muy contenta, ya les quiero compartir todo”, mencionó.

Las candidatas al Miss Universo 2024 ya están en México participando de actividades de los patrocinadores.

Elena es la primera costarricense que es madre en participar en este concurso tras ser coronada como Miss Universe Costa Rica en setiembre.