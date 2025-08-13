Elena Hidalgo, miss Universe 2024 Costa Rica, continúa hospitalizada y contó cómo sigue

Elena Hidalgo, miss Universe Costa Rica 2024, continúa internada en el hospital, luego de ser operada para retirarle un mioma.
La exreina de belleza compartió una nueva imagen desde el hospital y publicó un mensaje para agradecer todas las muestras de apoyo.
LEA MÁS: Elena Hidalgo, miss Universe Costa Rica 2024, preocupa desde la cama de un hospital
El lunes dio a conocer que le realizaron una miomectomía, que es un procedimiento quirúrgico para extirpar fibromas uterinos.
“Gracias por todas las notas tan lindas en los medios de Costa Rica y por todo el cariño. A mis amigos, gracias por sus mensajes y llamadas. Lo mejor está por venir. Los quiero mucho”, publicó.
LEA MÁS: Elena Hidalgo llegó a México y ya da de qué hablar como una de las mejores
Además, en la imagen que subió, en la que se ve que le están metiendo un medicamento vía intravenosa, agregó que cada vez se está sintiendo mejor.
Desde acá le deseamos una rápida recuperación para que pronto pueda estar en casa con su hija.