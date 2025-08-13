Elena Hidalgo, miss Universe 2024 Costa Rica, continúa hospitalizada y contó cómo sigue

Elena Hidalgo, Miss Costa Rica 2024, fue operada a inicios de semana. (José Cordero/José Cordero)

Elena Hidalgo, miss Universe Costa Rica 2024, continúa internada en el hospital, luego de ser operada para retirarle un mioma.

La exreina de belleza compartió una nueva imagen desde el hospital y publicó un mensaje para agradecer todas las muestras de apoyo.

El lunes dio a conocer que le realizaron una miomectomía, que es un procedimiento quirúrgico para extirpar fibromas uterinos.

“Gracias por todas las notas tan lindas en los medios de Costa Rica y por todo el cariño. A mis amigos, gracias por sus mensajes y llamadas. Lo mejor está por venir. Los quiero mucho”, publicó.

La exreina de belleza Elena Hidalgo continúa internada en el hospital. (redes/Instagram)

Además, en la imagen que subió, en la que se ve que le están metiendo un medicamento vía intravenosa, agregó que cada vez se está sintiendo mejor.

Desde acá le deseamos una rápida recuperación para que pronto pueda estar en casa con su hija.