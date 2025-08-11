Elena Hidalgo, miss Universe Costa Rica 2024, preocupa desde la cama de un hospital

Elena Hidalgo preocupó desde la cama de un hospital. (Instagram Elena Hidalgo/Instagram Elena Hidalgo)

Elena Hidalgo, Miss Universe Costa Rica 2024, tiene preocupados a sus seguidores tras compartir varias imágenes desde la cama de un hospital.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa abrió su corazón para contar el tema personal por el que está pasando.

“Hoy quiero compartir algo muy personal. Me realicé una miomectomía (procedimiento quirúrgico para extirpar fibromas uterinos), para retirar un mioma”, escribió al pie de las fotos.

La guapa añadió que buscó mucho el especialista, pero que por fin dio con un doctor que respetó la decisión de ella: dejar su útero.

“Siempre estaré agradecida por eso. Han sido días de descanso y sanación, y me siento feliz de estar recuperándome, más ligera y con más amor de por vida”, concluyó.

Recordemos que Hidalgo fue Miss Universo Costa Rica en el 2025, y representó al país en México.

De parte de todo el equipo de La Teja le deseamos pronta recuperación.