Farándula

Elena Hidalgo, miss Universe Costa Rica 2024, preocupa desde la cama de un hospital

Elena Hidalgo expresó que han sido días de descanso

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Elena Hidalgo entregará la corona este sábado 19 de julio, durante la gala final de Miss Universe Costa Rica.
Elena Hidalgo preocupó desde la cama de un hospital. (Instagram Elena Hidalgo/Instagram Elena Hidalgo)

Elena Hidalgo, Miss Universe Costa Rica 2024, tiene preocupados a sus seguidores tras compartir varias imágenes desde la cama de un hospital.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa abrió su corazón para contar el tema personal por el que está pasando.

“Hoy quiero compartir algo muy personal. Me realicé una miomectomía (procedimiento quirúrgico para extirpar fibromas uterinos), para retirar un mioma”, escribió al pie de las fotos.

LEA MÁS: Elena Hidalgo llegó a México y ya da de qué hablar como una de las mejores

Elena Hidalgo, Miss Costa Rica 2024 en Revista Perfil
Elena Hidalgo, Miss Universo Costa Rica 2024 (José Cordero/José Cordero)

La guapa añadió que buscó mucho el especialista, pero que por fin dio con un doctor que respetó la decisión de ella: dejar su útero.

“Siempre estaré agradecida por eso. Han sido días de descanso y sanación, y me siento feliz de estar recuperándome, más ligera y con más amor de por vida”, concluyó.

elena hidalgo
Elena Hidalgo compartió un mensaje en redes. Captura (elene hidal/elena h)

Recordemos que Hidalgo fue Miss Universo Costa Rica en el 2025, y representó al país en México.

De parte de todo el equipo de La Teja le deseamos pronta recuperación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
elena hidalgohospitalmiss universo costa ricamiss costa rica¿qué le pasó a elena hidalgo?
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.