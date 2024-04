Elena Umaña se sacó el clavo en Tu cara me suena y se olvidó por unos minutos que era ella

09/04/2024. Tu cara me suena, temporada 7, Gala 02. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Elena interpretando a Mónica Naranjo con la canción Sobreviviré. (Lilly Arce Robles.)

La cantante Elena Umaña se sacó el clavo en la segunda gala de Tu cara me suena y, por fin, logró olvidarse por unos minutos que era ella y que al salir del transformador, en verdad, se convertía en la española Mónica Naranjo.

El trata de imitar la voz de otra cantante es lo que a la exintegrante de Kalúa más le ha costado desde que aceptó el reto de participar en este programa de Teletica, y su esfuerzo se vio premiado por los jueces.

La sorprendente interpretación que hizo del tema “Sobreviviré” la hizo ganadora de la gala y, por ende, de los 3 millones de colones que donará a un centro de adultos mayores de San Pablo de Heredia, el pueblo en el que vive.

“Hay que ser Elena para cantar a Mónica Naranjo. ¡Qué impresionante!”, le dijo la jueza Eugenia Fuscaldo al terminar su participación.

Jecsinior Jara interpretó a José Feliciano con la canción "Me has echado al olvido". (Lilly Arce Robles.)

Elena dice ser una persona que se exige mucho y que si bien también le puso bastante para la primera gala, la clave estuvo en que esta vez le tocó interpretar a una artista que admira mucho.

“La gala pasada no me fue bien y dije: ‘Hoy tengo que ir con todo y demostrar que sí puedo, que no me comen los nervios’, porque ese escenario es impresionante. He sido telonera de muchos artistas internacionales como Vicente Fernández y Alejandro Fernández, y nunca me comen los nervios, porque siendo telonera soy yo y son mis canciones. Aquí tengo que olvidarme de todo de lo que me han dicho ‘sea original, cante con su voz, no imite a nadie’, y aquí tengo que imitar, entonces se me hace muy difícil y se me sale mi voz”, dijo al terminar el programa.

La artista agregó que esta vez la diferencia estuvo en que hay canciones que se aprenden más rápido y que siempre le ha gustado la música de la española por eso se le hizo más fácil, además de que hizo todo su esfuerzo para no sonar como Elena.

Jonathan Samuel, bueno Romeo Santos, le entregó una rosa a Eugenia Fuscaldo quien cumplió años el martes. (Lilly Arce Robles.)

El juez Alex Costa le mencionó que, realmente, se convirtió en Mónica Naranjo y que quedó demostrada su calidad vocal.

El otro domingo todos tendrán cambio de género y a ella le tocará transformarse en Julio Iglesias, por lo cual dice que haber ganado esta vez le quita un poco la presión para la próxima gala.

“Está fácil porque él no hace nada, con la manilla se toca por ahí y ya está, pero yo sé que no me va a salir entonces no me voy a preocupar por la voz solo de hacer bien los gestos de él que son muy poquitos y la voz, se me va a salir Elena otra vez”, agregó Umaña.

LEA MÁS: Imitador de voces de “La Matraca” saldrá en la próxima gala de “Tu cara me suena”

Niah hizo de Amanda Miguel y cantó la pieza "Él me mintió". (Lilly Arce Robles.)

Muchas risas y festejo incluido

Otra que sorprendió y que causó bastante gracia al salir a escena fue la actriz Rosibel Carvajal, quien hizo de Marco Antonio Solís con su tema “Más que tu amigo”.

Los jueces le recalcaron que se notó que había estudiado el personaje, pues imitó muy bien los pasos y el movimiento de su cabeza, pero que sí le había faltado porque en las notas bajas no se le entendía.

El primero en salir a escena fue Bryan Villalobos, quien hizo a Elvis Crespo, después le siguió Jecsinior Jara como José Feliciano; mientras que Alita Salazar sorprendió con sus movimientos como Becky G, aunque para los jueces le hizo falta controlar más el aire cuando cantaba.

Brian Cálar interpretó al líder de los Hombres G con la canción "Voy a pasármelo bien". (Lilly Arce Robles.)

Gustavo “Tavo” Gamboa hizo de Diego Verdaguer, a quien esta vez calificaron mucho mejor que la primera gala, donde quedó de último lugar.

A Brian Cálar le tocó imitar al vocalista de los Hombres G, David Summer, mientras que Niah fue Amanda Miguel. Jonathan Samuel se transformó en Romeo Santos y Ramzi fue José José.

Rosibel Carvajal causó mucha gracia con su imitación de Marco Antonio Solís con la canción "Más que tu amigo". (Lilly Arce Robles.)

En esta gala celebraron además el cumpleaños de Eugenia Fuscaldo, quien llegó a sus 71 vueltas al Sol el martes anterior.

Además, estuvo como invitado el imitador de voces Pablo Leal, quien hizo una sorprendente imitación del español Miguel Bosé.