Imitador de voces de “La Matraca” saldrá en la próxima gala de “Tu cara me suena”

El imitador de voces Pablo Leal estará de invitado en Tu cara me suena este domingo, luego de darse a conocer en Repretel.

El imitador de voces Pablo Leal, quien se diera a conocer en el programa “La Matraca”, de Repretel, saldrá este domingo en “Tu cara me suena”de Teletica.

Este vecino de Paraíso de Cartago estará de invitado en la segunda gala del espacio de imitaciones de canal 7 y está que no se la cree porque será la primera vez que aparecerá en esta televisora.

Leal se caracteriza por imitar la voz de más de 40 artistas y de personajes de dibujos animados, pero en esta oportunidad se transformará en Miguel Bosé.

“Estoy supercontento porque básicamente a lo que me dedico es a eso, a imitar cantantes, y bueno esta es una plataforma, pues muy especial, si no la más importante en cuanto a imitaciones, por lo que me haya tomando en cuenta para interpretar este personaje tan icónico y particular me hace sentir muy feliz”, dijo.

Pablo contó que cuando le hicieron la invitación le dijeron que enviara una lista de los posibles artistas a transformarse y que al final entre la producción y él decidieron que fuera el intérprete de “Amante bandido”.

Pablo Leal estará como invitado en el programa de Teletica, pero no recibirá puntuación por parte de los jueces.

Además, estos días ha ido a clases de canto y de actuación con los profesores Luis Montalbert y Silvia Baltodano, respectivamente, como si fuera un participante más del programa.

“La parte de los ensayos con ‘los coach’ ha sido muy enriquecedora. La experiencia con Silvia fue increíble, montar todo un show. La parte histriónica es superimportante en un programa de entretenimiento y con Luis revisamos cosas, es ver detallitos porque yo ya lo imito hace tiempo. Y con los ensayos ha sido muy linda la experiencia”, señaló.

Pablo aclaró que su relación con Repretel sigue intacta, solo que a él lo contratan por servicios profesionales y según el programa, por lo que ahorita no tiene ningún problema en salir en el canal de la competencia.

Asimismo, confesó que siempre había deseado subirse al ascensor de transformación de “Tu cara me suena”, aunque nunca antes había enviado sus datos para que lo tomaran en cuenta en las temporadas anteriores.

“Yo digo que el camino se ha ido trazando solo, esta oportunidad o invitación la tomo como el fruto de muchos años de trabajo, que ellos me hayan invitado para mí es superimportante y lo que vaya a pasar a futuro lo dejamos en manos de Dios, aunque claramente me gustaría formar parte de la competencia algún día, pero vamos a ver qué pasa más adelante”, mencionó.

Pablo ya sabe lo que es transformarse por completo en algún famoso.

A inicios de la pandemia, en 2020, Pablo aprovechó el encierro para grabar un video en el que imitaba a 21 voces cantantes y lo subió a YouTube y así fue como lo descubrieron en Repretel, donde también ha estado en las transmisiones de “Los Toros del 6″, por tres años, como parte del equipo de humor.

En “La Matraca” hizo varias presentaciones junto a Natalia Monge, con la que se reencontrará este domingo, pues cabe recordar que ella es ahora la presentadora de “Tu cara me suena”.