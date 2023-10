Elías Alvarado cuenta cómo surgió el video más viral de su hijo Saúl

Elías Alvarado y su esposa Tania Mata dicen estar sorprendidos con las ocurrencias que tiene su hijo Saúl. Cortesía

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, está sorprendidísimo con la cantidad de reproducciones que ha tenido un video que grabó con su hijo Saúl.

En el video el pequeño de casi 3 años sale diciendo que para qué sirve el papel higiénico y ya tiene más de 22 millones de reproducciones.

El reportero de Teletica nos contó cómo fue que surgió dicha grabación, la cual dijo no fue planeada, y que ha generado la reacción de muchos, tanto en Instagram como en TikTok.

Hijo de Elías Alvarado se hace viral

“Ese video surge así: Tania (Mata, su esposa) me está contando que le dijo a Saúl que le trajera un papel higiénico que estaba en el mueble y me dice: ‘¡usted va creer que me lo trajo!’, donde ella me lo está contando él se va en carrera y trae el papel y me dice: ‘Papá, este es el papel higénico para limpiarse el culito’, y a mí me dio mucha risa, entonces saco el teléfono y lo digo: ‘papi, ¿qué es eso?’, y él me empieza a contar otra vez. No ha sido nada planeado, ni que digamos, pongámoslo a hacer esto para tener visualizaciones, más bien ha sido compartir las aventuras de todo padre”, explicó.

La pareja aseguró que como padres primerizos les sorprende todo lo que hace Saúl, en especial sus ocurrencias espontáneas, y que lo comparten en redes sociales solo con el afán de alegrarle el día alguien más.

Saúl Alvarado, hijo de Elías Alvarado, es todo un pegue en redes sociales.

Elías y su esposa nos contaron que desafortunadamente ya no pueden tener más hijos por recomendación médica, dado que Tania tiene displasia en la cadera, artritis y escoliosis, por lo cual es muy peligroso un embarazo más.