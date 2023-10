Elías Alvarado y su esposa tomaron una de las decisiones más difíciles en la vida y explicaron las razones

Para Elías Alvarado y su esposa Tania Mata su hijo Saúl es toda una bendición del cielo. Cortesía

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, y su esposa, Tania Mata, abrieron su corazón con La Teja para contarnos la verdadera razón por la que su hijo Saúl nunca tendrá un hermanito.

La pareja además nos confesó lo duro que fue para ellos quedar embarazados y el por qué su hijo, de casi 3 años, es un verdadero milagro.

- ¿Por qué fue que les costó tanto ser papás?

Tania: Porque desde que yo tenía unos 20 años empecé a padecer de un desorden hormonal, parecía más bien que tenía menopausia, yo sudaba y sudaba, otro día me salía leche de los pechos como si estuviera amamantando y ni embarazada estaba, me daban hemorragias y pues allá, en Costa Rica, lo que le dan a uno son pastillas de planificar y ya.

Luego cuando llegamos aquí me hago los exámenes de todo a ver cómo estoy y es cuando me dicen que tengo varios quistes en los ovarios y me dicen que uno es más grande que el ovario, que uno sangraba, me pusieron a tomar otro tratamiento para tratar de deshacerlos, pero nunca se deshicieron, aún los tengo.

- ¿Cómo hicieron para sobrellevar esa idea de que no podían ser padres?

Elías: No es por jugar de (religiosos), pero nosotros siempre hemos confiado mucho en lo que Dios tiene para nosotros, entonces, la noticia aunque era dura en su momento, nosotros no nos desesperamos. De hecho, lo llegamos a platicar y recuerdo que dijimos, “bueno si Dios no quiere que tengamos hijos pues no los vamos a tener”. Nosotros no nos agüevamos sino más bien estábamos preparándonos para quedarnos ella y yo solos en ese sentido.

Yo vengo de una familia grande, somos siete en mi casa, siempre hay ruidos, siempre hay pleitos, siempre hay comida y bueno, yo sí soñaba con tener una familia grande. Fue un momento difícil, pero no había nada más que hacer que pedirle a Dios.

Cuando Elías Alvarado y su esposa se enteraron del embarazo, ella dejó de trabajar para evitar riesgos. Foto: Cortesía

¿Cómo lograron si ya le habían dicho que era casi imposible?

Tania: En octubre del 2019 la doctora me dijo que íbamos a suspender por seis meses los tratamientos para que el cuerpo se desintoxique un poco. Ella me dijo que tal vez podía quedar embarazada, pero que era mínima la posibilidad porque los quistes no me permitían un embarazo y a finales de abril del siguiente año nos dimos cuenta que estaba embarazada.

Elías: De hecho, yo fui el que le dije: “usted está embarazada”. Ya había empezado la pandemia, y me dice: “¿por qué me dice eso?”, o sea, lo tomó como molesto, y yo: “porque yo lo siento, le veo los ojos y usted está embarazada”, y me dijo: “me voy a hacer la prueba para que ya me deje en paz”, lo que pasa es que estaba con mucho reflujo y gastritis, pero ese reflujo y gastritis era Saúl (risas).

Cuando ella trajo el primer ultrasonido era una mancha negra y cuando lo veo le digo: es un niño, no sé, lo sentí, fue una cosa extraña”. — Elías Alvarado, periodista

Elías Alvarado y su esposa Tania Mata se conocieron en Pérez Zeledón y hace 10 años se fueron a vivir a Estados Unidos. Cortesía

- Tengo entendido que el embarazo también fue complicado...

Elías: Un riñón de bebé se estaba desarrollando y el otro no y le mandaron un tratamiento para ver si funcionaba, fue una lucha constante. Otra cosa, a nosotros nos dio covid-19, dos veces, y Tania estaba embarazada cuando le dio la primera vez. O sea, todo fue muy difícil, por eso nosotros no le encontramos una explicación a todo lo que Saúl hace, a todo lo que él dice, a como es él.

- ¿Por qué creen que la gente siempre está al tanto de lo que publican de Saúl?

Elías: A mí me escriben y me dicen que si no me da miedo exponer tanto a mi hijo, pero a nosotros no nos da miedo compartir porque creemos que el amor es más grande que cualquier maldad que pueda hacer una persona. Nosotros como padres somos los que vamos a decidir qué es lo mejor para él, igual nosotros respetamos mucho su privacidad, hay ocasiones en las que hemos estado grabando algo y él dice: “ya no”, y es ya no y no hay manera. Y eso en parte ha sido el éxito de los videos con Saúl, que es muy natural, nada es forzado.

Elías Alvarado, su esposa Tania Mata y su hijo Saúl. Cortesía

- ¿Es cierto que ya no pueden tener más hijos?

Tania: Yo había empezado con unos dolores en la espalda hacía unos ocho años y pensaba que era porque una vez me había caído de unas escaleras, durante el embarazo el dolor empeoró y ya el estar alzando a Saúl chiquitillo era peor, Elías me insistió que fuera a revisarme y el diagnóstico que me dijo la doctora (a finales del 2022) fue: “usted tiene la cadera de una persona de 80 años”. Tengo displasia, tengo artritis y tengo escoliosis también.

Al final Saúl nació por cesárea porque nunca dilaté y a Saúl se le paró el corazón dos veces durante el parto.

- ¿Cómo tomaron esta otra noticia?

Tania: La verdad es que uno no puede ser malagradecido con Dios, no podíamos tener un hijo y ya nos dio uno y pues no pasa nada.

Elías: Más allá de ponerme triste por algo que no tenemos, como otro hijo, es preocuparme por ella que la tengo, entonces le dije que tranquila, que ya tenemos a Saúl y Dios sabía por qué hacía las cosas y que lo importante ahora es que ella esté bien. Eso también ha sido complicado porque ha visto diferentes doctores y nada y lo que importa ahora es que ella tenga calidad de vida.

